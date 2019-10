Thunberg en Trump genomineerd voor Nobelprijs Vrede

De winnaar wordt bekend op vrijdag 11 oktober. De prijs wordt traditioneel uitgereikt in de Zweedse hoofdstad Stockholm op 10 december, de verjaardag van de dood van Alfred Nobel. Hij is de uitvinder van het dynamiet en eveneens de bezieler van de Nobelprijzen.

Literatuur

Dat is het gevolg van de beslissing van de Zweedse academie om vorig jaar geen prijs uit te reiken vanwege het schandaal rond Jean-Claude Arnault, de echtgenoot van academielid Katarine Frostenson. Hij werd beschuldigd van seksueel ongewenst gedrag en is daar intussen voor veroordeeld. Arnault werd in december veroordeeld voor twee verkrachtingen en verloor eerder dit jaar het beroep dat hij daartegen had ingediend.