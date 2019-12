Time roept klimaatactiviste Greta Thunberg uit tot persoon van het jaar

Ze is niet de persoon met de meeste wetenschappelijke getuigschriften. Het is een gewone tiener die het icoon van een generatie werd door haar moed om de waarheid te spreken voor het oog van de machthebbers

Thunberg begon in augustus 2018 met haar 'schoolstakingen voor het klimaat'. Sindsdien sprak ze met staatshoofden bij de Verenigde Naties, ontmoette ze de paus en vocht ze robbertjes uit met de Amerikaanse president Donald Trump. Ze was de inspiratiebron voor miljoenen mensen om mee te stappen in klimaatmarsen en bracht een wereldwijde beweging op gang die dringend een oplossing vraagt voor de klimaatproblematiek.

Icoon van een generatie

Time beklemtoont dat Thunberg geen link heeft met een politieke partij of een belangengroep. 'Ze is niet de eerste om alarm te slaan over de klimaatwijziging, en ook niet persoon met de meeste wetenschappelijke getuigschriften. Het is een gewone tiener die het icoon van een generatie werd door haar moed om de waarheid te spreken voor het oog van de machthebbers.'