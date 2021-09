Tom de Bruijn tijdelijk minister van Buitenlandse Zaken van Nederland

In Nederland neemt de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Tom de Bruijn, tijdelijk Buitenlandse Zaken op zich. Intussen wordt 'in VVD-kringen' gezocht naar een opvolger voor de donderdagavond opgestapte Sigrid Kaag.

Sigrid Kaag stapte op nadat de Kamer een motie van afkeuring had aangenomen. De minister van Buitenlandse Zaken in het ontslagnemende kabinet-Rutte III kreeg felle kritiek na de evacuatiemissie in Afghanistan deze zomer. Volgens de Kamerleden is er te veel tijd verspild bij het terughalen van de tolken die Nederlandse militairen in Afghanistan hebben geholpen en gevaar lopen onder het talibanregime. Honderden Nederlanders zijn achtergebleven in Afghanistan.

Kaag gaf tijdens het debat in de Kamer toe dat inschattingsfouten zijn gemaakt. De regering had onderschat hoe snel de taliban zouden oprukken. Die uitleg was ook in België te horen in de evacuatiemissie.

Niet 'totaal gefaald'

Volgens Kaag is er niet 'totaal gefaald' bij de evacuatie. In korte zijn tijd 2.100 mensen geëvacueerd. Maar ze 'betreurt ten diepste' dat de regering er niet in is geslaagd iedereen te evacueren.