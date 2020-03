Topvrouw farma: 'Er komen nog coronacrisissen op ons af'

Marianne De Backer, de Belgische topvrouw bij Bayer, waarschuwt voor nieuwe virussen die van de wilde natuur overspringen op de mens. Ook sluit ze op termijn een tekort aan medicijnen niet uit.

'Het coronavirus heeft zich kunnen verspreiden door de handel in wilde diersoorten op de markt in Wuhan', zegt Marianne De Backer. 'Die handel is een van de grootste risicofactoren voor het uitbreken van nog nieuwe infectieziektes. Alleen door die handel in te perken en bewust aan bosbouw te doen, kan je vermijden dat andere gevaarlijke virussen de overstap naar de mens maken.’

Marianne De Backer is een van de invloedrijkste Belgen in de farmasector. Ze maakte in september de overstap van Johnson & Johnson naar Bayer Pharmaceuticals, waar ze als directielid verantwoordelijk is voor de externe groeistrategie. Bij haar vorige werkgever sloot ze vanuit Silicon Valley meer dan 200 deals voor miljarden dollars.

Daarnaast is ze bestuurder bij Ecohealth Alliance, een ngo die in kaart brengt hoe epidemieën zich verspreiden door over te springen van wilde dieren op mensen, wat ook de oorzaak is van het coronavirus.

Als dit langer aanhoudt, bestaat het risico op een tekort aan medicijnen. Marianne De Backer Directielid Bayer Pharmaceutical

‘We gaan telkens op zoek naar het point zero van zulke uitbraken', zegt De Backer aan De Tijd. 'Voor ebola hebben we gevonden dat het virus uit een vleermuis kwam. En we brengen in kaart hoe we dat kunnen vermijden. Vaak worden die virussen overgedragen op mensen nadat bijvoorbeeld bossen gekapt werden om landbouwgrond te creëren. Je kan echt de link maken tussen onze menselijke activiteit en het uitbreken van zulke virussen.’

Moeten we ons dan ook voorbereiden op nog nieuwe, mogelijk gevaarlijker coronavirussen?

De Backer: ‘Daar gaat Ecohealth van uit. We onderzoeken wilde dieren van over de hele wereld, en hebben zo al duizenden virussen gevonden die nog onbekend waren. Heel vaak zitten die in vleermuizen. We kunnen niet uitsluiten dat ze bij een nieuwe overstap op de mens kunnen leiden tot een gevaarlijker virus dan corona, dat zich over de hele planeet verspreidt.’

U hebt jaren onderzoek gedaan in de virologie. Vindt u de bezorgdheid die nu heerst terecht?

De Backer: ‘De absolute mortaliteit is nog niet zo hoog als bij de griep, die in de VS in een jaar soms tot 40.000 doden leidt. Maar het grote gevaar is dat je het virus nog niet kent. Daarom zijn de maatregelen die genomen worden wel adequaat. Ook bij Bayer hebben we alle werknemers samengebracht om te spreken over de maatregelen die we nemen, zoals het beperken van zakenreizen.’

Zal ook de farma-industrie klappen krijgen?

De Backer: ‘Net als veel andere sectoren komen veel van onze producten uit China. Die impact kunnen we niet wegdenken, nee.’

Dreigt een tekort aan medicijnen?

De Backer: ‘Op dit moment zeker nog niet. Maar als dit langer aanhoudt, bestaat dat risico wel. Niet specifiek voor Bayer, maar voor de sector in het algemeen.’

Dwingt dit ons ons economisch model te herdenken?

De Backer: ‘Het is in elk geval een wake-upcall. Alle industrieën zien nu wel in dat het heel risicovol is je grondstoffen uit een bepaald deel van de wereld te laten komen. Tegelijk toont deze epidemie ook aan dat te weinig middelen gaan naar de strijd tegen infectieziekten, terwijl die wereldwijd wel de meeste slachtoffers maken. Dat komt natuurlijk omdat die gevallen zich meer in de ontwikkelingslanden voordoen, waar het moeilijk is een winstgevend model rond te bouwen.’

Dan steekt u de hand in eigen boezem?

De Backer: ‘Niet wat Bayer betreft, omdat wij nooit in dat domein gespecialiseerd geweest zijn. Ik kijk vooral naar andere bedrijven die wel in virologie actief waren, en dat gebied hebben verlaten omdat ze daar niet meer de meest winstgevende business in zagen.’