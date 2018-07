Trump: 'Duitsland is gevangene van Rusland'

Nog voor het officiële begin van de NAVO-top in Brussel heeft de Amerikaanse president weer een bondgenoot getackeld.

De staatshoofden en regeringsleiders van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) blazen woensdag en donderdag verzamelen in Brussel voor een topoverleg. Voor de aanvang brandde een vraag op vele lippen: gaat de Amerikaanse president Donald Trump de Europese bondgenoten, net als bij de NAVO-top in mei vorig jaar, weer schofferen?

Het antwoord volgde nog voor het tweedaagse treffen officieel op gang geschoten was. Vanop het vliegtuig naar Europa verweet Trump dinsdagavond de Europeanen nog eens veel te weinig te besteden aan defensie.

'NAVO-lidstaten moeten MEER betalen, de Verenigde Staten moeten MINDER betalen. Erg oneerlijk', luidde het op Twitter. Enkele uren later voegde hij er een nieuwe uithaal aan toe. 'De Europese Unie maakt het onze boeren en bedrijven onmogelijk zaken te doen in Europa (de VS hebben een handelstekort van 151 miljard dollar), en dan verwachten ze dat wij hen doodleuk beschermen via de NAVO en er ook nog braafjes voor betalen. Werkt gewoon niet!'

Duitsland in het vizier

Na een nachtje slapen in Brussel ging Trump woensdag gewoon op dat elan door. Tijdens een ontmoeting met NAVO-baas Jens Stoltenberg schoot de Amerikaanse president met scherp op Duitsland.

Trump merkte op dat Duitsland slechts 1,24 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan defensie besteedt, terwijl de grootste economie van de eurozone er zich als NAVO-lid toe verbond op zijn minst 2 procent van zijn bbp in die sector te pompen.

Dat kan volgens de Amerikaan veel beter. 'Duitsland is een rijk land. Het kan zijn defensie-uitgaven onmiddellijk zonder probleem verhogen. Morgen, niet gespreid over een periode van tien jaar', verklaarde Trump.

Deals met Rusland

Het is hem een doorn in het oog dat de Duitsers 'elk jaar wel miljarden en miljarden dollars in gas- en oliedeals met Rusland stoppen'. 'En dan verwacht Berlijn dat wij de Duitsers tegen Rusland beschermen. Dat is erg ongepast!'

De Amerikaanse president verwees naar de bouw van een pijpleiding die Russisch gas via de Baltische Zee naar Duitsland zal doen vloeien. Aan het project hangt een prijskaartje van zeker 11 miljard dollar.

De deal kreeg politieke steun in Duitsland. Maar de Duitse kanselier Angela Merkel benadrukt steeds dat het project niet met het geld van de Duitse belastingbetaler, maar met privékapitaal gefinancierd wordt. Niet alle Europese landen zijn even enthousiast over het project.

Controle

Niet alleen het akkoord over de bouw van de pijpleiding maakt Duitsland afhankelijk van Rusland. Meer dan 60 procent van het gas dat onze oosterburen vorig jaar invoerden, kwam uit het land van president Vladimir Poetin.

Duitsland wordt volledig gecontroleerd door Rusland omdat het 60 tot 70 procent van zijn energie uit Rusland haalt. Donald Trump Amerikaanse president

Dat is Trump evenmin ontgaan. 'De Duitsers namen afscheid van steenkool- en kerncentrales en nu halen ze zo veel olie en gas uit Rusland. Duitsland wordt volledig gecontroleerd door Rusland omdat het 60 tot 70 procent van zijn energie uit Rusland haalt. Duitsland is een gevangene van Rusland', poneerde de vastgoedmogol.