Trump: 'Ik heb May niet bekritiseerd'

De Amerikaanse president stelde tijdens een gezamenlijke persconferentie met Theresa May dat de tabloid The Sun zijn uitspraken over de Britse premier 'verkeerd weergegeven' heeft.

Op zijn trip door Europa houdt de Amerikaanse president Donald Trump halt in het Verenigd Koninkrijk. Net zoals de voorbije twee dagen in Brussel gaat zijn passage aan de andere kant van het Kanaal niet ongemerkt voorbij.

De poppen gingen vrijdag in de vroege uurtjes aan het dansen, toen The Sun uitpakte met een exclusief gesprek met de Amerikaanse president. Die spaarde zijn kritiek op de Britse premier Theresa May niet.

Douane-unie

Trump verweet zijn Britse gastvrouw een slechte brexitstrategie uitgestippeld te hebben. 'Mays brexitplan zal dodelijk zijn voor een eventuele handelsdeal tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten', klonk het.

May streeft naar een douane-unie voor goederen met de EU. 'Als ze de deal zo afsluiten, zouden we met de Europese Unie in plaats van met het VK zakendoen', voegde Trump eraan toe.

Hij stak ook de loftrompet af over Boris Johnson, de pas opgestapte minister van Buitenlandse Zaken en kwelduivel van May. 'Hij zou een erg goede premier zijn.'

Storm van protest

Het interview veroorzaakte een storm van protest in Britse politieke kringen. Meerdere parlementsleden reageerden furieus.

Tijdens een persconferentie met May probeerde Trump vrijdagmiddag de gemoederen te bedaren. 'Ik heb premier May niet bekritiseerd. Over het algemeen was het verhaal in The Sun goed maar ze publiceerden niets van de goede dingen die ik over de premier zei. Er is sprake van fake news', verklaarde Trump, ook al had The Sun zijn uitspraken op video vastgelegd.

Volgens Trump staat May met het Britse vertrek uit de Europese Unie voor een grote uitdaging. 'Het wordt een zware dobber maar premier May zal er wel uit raken', luidde het.

Britse keuze

En zodra de onderhandelingen over de brexit afgerond zijn en het VK de EU verlaten heeft - 'of wat het VK ook beslist over het EU-lidmaatschap, dat is de keuze van de Britten' - volgt een erg belangrijke fase volgens de Amerikaanse president.

'We krijgen een historische kans om een goede handelsdeal te sluiten tussen de VS en het VK. We kunnen onze bilaterale handel zelfs verdubbelen, verdrievoudigen en misschien zelfs verviervoudigen', maakte hij zich sterk.

Maar die bilaterale deal moet aan andere voorwaarden voldoen dan de bestaande handelsafspraken tussen de VS en de EU. 'Want daardoor hebben we nu een groot handelstekort met de EU en raken onze landbouwproducten en auto's niet op de Europese markt.'

Onafhankelijk handelsbeleid

May verzekerde haar Amerikaanse collega dat het VK na het vertrek uit de EU zijn handelsstrategie helemaal zelf kan uitstippelen. 'We kunnen zelf onze tarieven bepalen en onze handelspartners kiezen.'

The Sun heeft me gevraagd of hij een goede premier zou zijn. Ik heb 'ja' geantwoord want hij zegt dat ik het goed doe als president. En dat is ook zo. Donald Trump Amerikaanse president

Volgens de Britse premier weerspiegelt haar brexitstrategie de stem van het Britse volk tijdens het referendum van juni 2016. 'We verlaten de EU op 29 maart 2019. Er komt een eind aan het vrij verkeer van personen, aan de Europese jurisdictie in het VK, we zullen niet langer gebonden zijn door het Europese landbouw- en visserijbeleid en wij moeten niet meer bijdragen tot de Europese begroting.'

Tijdens de gezamenlijke persconferentie kwam Trump ook terug op zijn uitspraken over Boris Johnson. 'The Sun heeft me gevraagd of hij een goede premier zou zijn. Ik heb 'ja' geantwoord, want hij zegt dat ik het goed doe als president. En dat is ook zo', erkende de Amerikaanse president.