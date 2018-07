Trump: 'NAVO-leden hebben beloofd snel meer te betalen'

Met een nieuwe uithaal naar Duitsland dwong de Amerikaanse president donderdag spoedoverleg af over de defensie-uitgaven van de lidstaten. Na afloop toonde hij zich tevreden. 'De andere landen hebben beloofd 33 miljard tot misschien 44 miljard dollar meer te betalen.'

De staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO zakten donderdag opnieuw af naar het nieuwe hoofdkwartier in Evere voor de tweede dag van hun topontmoeting. Die zou in het teken staan van overleg over de missie in Afghanistan, Irak, Georgië en Oekraïne.

Toen de deelnemers aan het overleg donderdagmorgen arriveerden in Evere, toonde iedereen zich vrij optimistisch. Na het diner woensdagavond dat in een 'positieve sfeer' verlopen was, hoopte iedereen de top in alle sereniteit te kunnen afsluiten.

Maar dat was buiten de Amerikaanse president, Donald Trump, gerekend. Die maakte van zijn spreektijd gebruik om nog eens zijn frustraties de vrije loop te laten over de te geringe defensie-uitgaven van het leeuwendeel van de 29 NAVO-leden.

De lidstaten verbonden zich in 2014 ertoe hun defensie-uitgaven op te trekken tot 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Maar met uitzondering van de Verenigde Staten, Griekenland, Estland, het Verenigd Koninkrijk en Letland haalt niemand die norm. Bij de slechte leerlingen van de klas horen Duitsland, Italië, Spanje en België.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Aanval op Merkel

Net als woensdag haalde Trump donderdag zwaar uit naar Duitsland. Tijdens zijn tirade zou hij alle diplomatieke gebruiken overboord gegooid hebben en Duits kanselier Angela Merkel bij haar voornaam aangesproken hebben.

'Angela, je moet hier echt iets aan doen', zou de Amerikaanse president de Duitse politica toegebeten hebben. Maar ook ons land en Spanje zouden een veeg uit de pan gekregen hebben.

Geen vertrek uit NAVO

De spanningen liepen zo hoog op dat NAVO-baas Jens Stoltenberg besloot spoedoverleg over het thema te organiseren met de 29 NAVO-leden. Dat was volgens Trump erg productief. 'Die vergadering was fantastisch en verliep in een erg collegiale teamgeest', stelde de Amerikaanse president tijdens een onverwachte persconferentie na het crisisoverleg.

'De NAVO is vandaag veel sterker dan twee dagen geleden', ging Trump voort. Hij bekwam naar eigen zeggen toezeggingen van de andere lidstaten over de verhoging van hun defensie-uitgaven.

'De andere landen hebben beloofd 33 miljard dollar tot misschien 44 miljard dollar meer te betalen. Ongelooflijk, dergelijke bedragen hebben we nooit eerder gezien. Het gaat veel sneller naar de 2 procent van hun bbp, als een raket. In een paar jaar', zei de Amerikaanse president.