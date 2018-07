Trump: 'Zie geen reden voor Russische inmenging in verkiezingen VS'

De Amerikaanse president lijkt meer geloof te hechten aan de ontkenning van Russisch president Vladimir Poetin dan aan de bewijzen die de Amerikaanse inlichtingendiensten verzamelden.

De Finse hoofdstad Helsinki vormde maandag het toneel voor een topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische evenknie Vladimir Poetin. Naar de bijeenkomst was reikhalzend uitgekeken.

De top had eind vorige week nog een extra dimensie gekregen. Toen stelden de VS 12 leden van de Russische inlichtingendienst in staat van beschuldiging wegens hacking in het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingsrace van 2016.

'Ik heb het thema ter sprake gebracht tijdens ons gesprek', stelde Trump na afloop tijdens een gezamenlijke persconferentie met Poetin. 'En ik heb opnieuw herhaald dat Rusland nooit tussenbeide gekomen is in Amerikaanse binnenlandse aangelegenheden en dat ook nooit zal doen', antwoordde de Russische president.

Hulp aan Mueller

Volgens hem bestaat er ook geen enkel bewijs van Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingsrace. Hij bood Robert Mueller, de Amerikaanse speciaal aanklager die belast is met het onderzoek naar die zaak, hulp aan.

'Sinds 1999 bestaat een akkoord tussen de VS en Rusland over assistentie bij strafzaken', bracht hij in herinnering. Dat verdrag heeft zijn nut volgens hem al bewezen.

'Ik nodig Robert Mueller dan ook uit ons zijn vragen te sturen over de 12 leden van de inlichtingendienst. We zullen die analyseren en een formeel antwoord sturen. De Amerikaanse onderzoekers mogen zelfs naar Rusland komen om aan de zaak te werken. Maar dan verwachten we ook wel Amerikaanse medewerking in onze onderzoeken naar Amerikanen', klonk het.

E-mails van Clinton

Poetin leek zijn Amerikaanse gesprekspartner overtuigd te hebben met zijn antwoorden in de zaak. Dat suggereerde zijn antwoord op een vraag van een journalist van het Amerikaanse persagentschap AP. 'Wie gelooft u: president Poetin die elke vorm van inmenging ontkent of de Amerikaanse inlichtingendiensten die het tegenovergestelde beweren?', luidde het.

Ik duimde voor een zege van Trump. Hij wil de banden met Rusland aanhalen. Vladimir Poetin Russische president

Als reactie op die vraag opende Trump de aanval op de federale politiedienst FBI. 'Waarom nemen zij de server van de Democratische partij niet in beslag? Wat is er gebeurd met de duizenden verdwenen e-mails van Hillary Clinton? In Rusland zouden die nooit verdwenen zijn', stelde de Amerikaanse president.

Eerlijk gewonnen

Hij voegde eraan toe dat hij 'geen reden ziet waarom Rusland zich in de Amerikaanse verkiezingen zou mengen'. 'Dit onderzoek is een vergissing. Er is ook geen bewijs gevonden dat leden van mijn campagneteam banden hadden met Rusland. Ik heb eerlijk gewonnen van Hillary', ging hij voort.

Tot tevredenheid van Poetin. Die gaf toe dat hij twee jaar geleden duimde voor een zege van Trump. 'Hij had tijdens de campagne immers aangegeven dat hij de banden met Rusland wilde aanhalen.'

Kritiek

Trumps optreden tijdens de persconferentie met Poetin leidde tot kritiek in eigen rangen. 'Trump heeft de kans gemist om Rusland krachtig aansprakelijk te stellen voor de inmenging van 2016 en een duidelijke waarschuwing te sturen voor toekomstige verkiezingen. Trumps antwoord zal in Rusland gezien worden als een teken van zwakte en meer problemen creëren dan oplossen', tweette Lindsey Graham, een vooraanstaande Republikeinse senator die zich vaak wel in Trumps uitspraken kan vinden.

Jeff Flake, een andere Republikeinse senator, omschreef Trumps uitspraken als 'een schande'. 'Ik had me nooit kunnen voorstellen dat onze Amerikaanse president op een dag aan de zijde van de Russische president de VS de schuld zou geven voor Russische agressie', zei Flake die het wel vaker oneens is met zijn president.

Paul Ryan, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, riep Trump op 'te beseffen dat Rusland onze bondgenoot niet is'. 'Rusland blijft vijandig staan tegenover onze idealen en onze fundamentele waarden.'

Volgens hem bestaat er geen twijfel dat Rusland tussenbeide kwam in de Amerikaanse verkiezingsrace. 'Het land blijft proberen de democratie hier en in de rest van de wereld te verzwakken. De VS moeten Rusland dan ook aansprakelijk stellen en een eind maken aan diens verachtelijke aanvallen.'

Verraad

Ook de Democraten grepen de persconferentie met Poetin aan om zwaar uit te halen naar de bewoner van het Witte Huis. 'Donald Trump had de kans om zich te verzetten tegen Poetin. Vandaag, minder dan 72 uur nadat justitie nog eens 12 Russische functionarissen in beschuldiging stelde voor de aanval op de verkiezingen van 2016, geeft hij ... beide landen de schuld', stelde Nancy Pelosi, de fractieleider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, verontwaardigd vast.

Haar partijgenoot Jimmy Gomez ging nog een stap verder. 'Donald Trump blijft de VS uitverkopen aan Poetin/Rusland. Hij maakt de VS elke dag zwakker en minder veilig. Poetins kant kiezen en niet die van de Amerikaanse inlichtingendiensten is walgelijk. Door de VS niet te verdedigen flirt hij met verraad. Alle Amerikanen zouden bezorgd moeten zijn. Ik ben bezorgd.'