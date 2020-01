Trump bewierookt zichzelf in Davos voor ‘comeback van Amerika'

De Verenigde Staten hebben de voorbije drie jaar een economische comeback gemaakt die ondenkbaar was, zei de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag in Davos. ‘Daarom zijn ze een voorbeeld voor de wereld.’

Geen woord over Iran. Geen woord over impeachment. De Amerikaanse president Donald Trump bewierookte dinsdag in een langverwachte toespraak op het Wereld Economisch Forum in Davos vooral zichzelf, als de architect van een Amerikaanse economische comeback.

‘De heropleving van Amerika is spectaculair’, zei Trump. ‘We zijn aan het winnen zoals nooit tevoren. We zijn een voorbeeld voor de wereld.’

Net als twee jaar geleden, toen Trump eveneens op het WEF sprak, begon hij zijn toespraak met een lange lofzang op het economisch herstel dat er volgens hem onder en door zijn beleid is gekomen. Trump ging uitgebreid in op lage werkloosheid in de Verenigde Staten, ook voor zwarten, hispanics, vrouwen, mensen met een handicap, laaggeschoolden en oorlogsveteranen.

Hij noemde de jobcreatie tijdens zijn bewind herhaaldelijk een succes dat drie jaar geleden ondenkbaar was. Telkens als hij dat woord gebruikte, viel in de zaal besmuikt gelach te horen. Dat gebeurde ook toen de president zei dat er sinds zijn verkiezing 7 miljoen jobs zijn bijgekomen in de VS. ‘Dat was wat ik in gedachten had.’

1.000 miljard bomen

Slechts een keer kreeg Trump een applausje tijdens de toespraak, toen hij zijn steun uitsprak voor het project waarbij 1.000 miljard bomen worden gepland. Maar meteen daarna stak hij van wal tegen ‘radicale socialisten’ en ‘dwaze toekomstvoorspellers’.

'Ze waarschuwden voor overbevolking in de jaren 60, voor massale sterfte in de jaren 70 en voor het einde van olie in de jaren 90. Ze claimen absolute macht om ieder aspect van ons leven te domineren.'

Trump zei optimisme te vinden in wat vrije mensen kunnen, zolang ze niet worden gehinderd door hoge belastingen, zware bureaucratie, overmatige regulering en slecht werkende handelsakkoorden. ‘Wij begrijpen wat de pessimisten niet zien,’ zei hij.

Kathedralen

Voorts nodigde hij de Europese landen uit meer energie te kopen in de VS en niet bij ‘onvriendelijke’ andere landen. In het aanbod van Amerikaanse energie noemde hij ook ‘schone steenkool'.