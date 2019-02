Trump bijt tanden stuk op stugge Kim

Donald Trump keert met lege handen naar Washington terug na de implosie van zijn top met Kim Jong-un. Hij beet zijn tanden stuk op de starre Noord-Koreanen.

'Soms moet je gewoon weglopen en dit was een van die keren', zei de Amerikaanse president Donald Trump donderdag nadat zijn topontmoeting in Vietnam met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un abrupt was afgesprongen. Dat gebeurde vlak voor het tweetal zou samenkomen voor een werklunch. Van de ceremonie waarin beide heren een gezamenlijke verklaring zouden ondertekenen, was plots geen sprake meer.

Trump zei achteraf dat hij wel een akkoord had kunnen tekenen. 'Maar dan zouden jullie hebben gezegd: 'Oh, wat een verschrikkelijke deal.'' Daarmee leek hij te verwijzen naar de kritiek op de slotverklaring na de eerste top met Kim, in juni 2018. Toen tekenden beide leiders een tekst vol vage intenties en zonder harde afspraken.

Beter geen deal dan een slechte deal, was het argument dat het Witte Huis gebruikte om te ontkennen dat de top mislukt was. Trump zelf benadrukte dat hij niet gehaast is een akkoord te sluiten over nucleaire ontwapening. Eerder deze week had hij al gezegd tevreden te zijn met de opschorting van de nucleaire tests door Noord-Korea.

Sancties opheffen

Het draaide allemaal om de sancties. Donald Trump Amerikaans president

In een afsluitende persconferentie speelde Trump de zwartepiet door naar de Noord-Koreanen. 'Het draaide allemaal om de sancties', zei hij. 'Ze wilden dat de sancties volledig werden opgeheven. Dat konden we niet toelaten.' Trump herhaalde dat hij bereid is de strafmaatregelen tegen Noord-Korea af te blazen. 'Maar dan moeten ze meer opgeven.'

Lees: Kim Jong-un weigert spijkerharde garanties te geven dat hij een einde maakt aan zijn nucleaire programma. Vorig jaar engageerde hij zich wel voor de 'denuclearisering van het Koreaanse schiereiland', wat de Amerikanen zagen als de belofte dat hij zijn kernwapens zou ontmantelen. De inlichtingendiensten waarschuwen inmiddels dat daarvan geen sprake is.

Op de top in het Vietnamese Hanoi herhaalde Kim zijn bereidheid tot nucleaire ontwapening. 'Als dat niet het geval was, zou ik hier niet zijn', antwoordde hij op een vraag van een journalist. Maar critici wijzen erop dat het nucleaire arsenaal net de levensverzekering is van Kims regime en dat hij die nooit zal opgeven. De Noord-Koreaanse leider wil volgens hen gewoon tijd winnen.

Dealmaker

Trump keerde donderdag met lege handen terug naar Washington. Het is een fikse opdoffer voor een president die zich voortdurend profileert als een 'dealmaker'. Nu blijft het beeld hangen van een impulsieve en onervaren leider die instemde met een tweede top met Kim, zonder uitzicht te hebben op een doorbraak.

We hebben niets opgegeven. Donald Trump Amerikaans president

Toch ontkende Trump in alle toonaarden dat de tweedaagse top in Vietnam was mislukt. 'We hebben niets opgegeven', zei de president, 'we hebben al veel vooruitgang geboekt en blijven optimistisch.' Maar hij liet weten dat er niet meteen een derde top zit aan te komen. 'We zien wel wat er gebeurt', klonk het kortaf.