Trump dreigt met invoertaks op Europese auto's

Trump noemde de Europese invoerrechten nu al 'gigantisch'. Verhoogt de EU die taksen voor Amerikaanse bedrijven die in Europa zaken doen, 'dan zullen we simpelweg een belasting heffen op hun auto's die vrij de VS binnenstromen', aldus Trump op Twitter. 'Ze maken het onmogelijk om onze auto's (en meer) daar te verkopen. Groot handelsonevenwicht! '

Escalatie

Trump kondigde donderdag aan om heffingen in te stellen op de invoer van staal en aluminium. Handelspartners van de VS gaven daarop te kennen tegenmaatregelen te zullen treffen. De Europese Commissie buigt zich aanstaande woensdag over vergeldingsmaatregelen voor de aangekondigde hogere invoerheffingen. 'We zijn klaar om snel, sterk en proportioneel te reageren', zo verzekerde een woordvoerder vrijdag.