Trump eist deel van de koek bij overname Tiktok

Als Microsoft tot een overeenkomst komt met TikTok voor de overname van de Amerikaanse activiteiten, eist president Trump voor de Amerikaanse schatkist een 'substantieel deel' van het verkoopsbedrag op.

Tijdens een persconferentie op maandag hamerde Donald Trump er op dat een deel van de opbrengst van de verkoop moet gaan naar de Amerikaanse schatkist. De Amerikaanse president zei dat het geld ofwel van China, ofwel van een Amerikaanse overnemer zoals Microsoft moet komen.

Trump wil percent op TikTok-deal

In de recente geschiedenis is het volgens persagentschap Bloomberg nooit gezien dat de overheid geld opeist op een transactie tussen bedrijven waar ze zelf geen aandeel in heeft.

Trump dreigt er al enkele weken meedat Bytedance, de Chinese eigenaar van de populaire app bij jongeren over de hele wereld, verboden wordt in de Verenigde Staten, omdat het bedrijf volgens hem staatsgevaarlijk is wegens het stelen van gegevens of het beĆÆnvloeden van de publieke opinie.

Intussen kon hij ook leven met de overname door een Amerikaans bedrijf. Microsoft is intensief aan het onderhandelen met Bytedance om de Amerikaanse, Canadese, Australische en Nieuw-Zeelandse activiteiten over te nemen.

Opkrassen

De deadline van zo'n deal heeft Trump op 15 september gezet. Als er dan geen overeenkomst is, moet TikTok opkrassen, zei Trump maandag.

Ik denk dat dit fair is Donald Trump President

'De Verenigde Staten zou een heel groot percentage van het overnamebedrag moeten krijgen, omdat wij dat mogelijk maken,' zei Trump op de persconferentie. 'Niemand anders zou er zo over denken, maar dat is de manier waarop ik denk. En ik denk dat dit fair is.'