Trump en Kim zien elkaar weer in februari

De Amerikaanse president Donald Trump laat weten dat hij de Noord-Koreaanse leider eind februari ontmoet.

Trump ontving vrijdag in het Witte Huis de Noord-Koreaanse afgezant Kim Yong-chol voor een gesprek van liefst anderhalf uur. Na afloop bevestigde het Witte Huis dat er een tweede ontmoeting met Kim Jong-un in de maak is. Die zou eind februari plaatsvinden. Verdere details ontbreken.

Trump en Kim spraken afgelopen juni voor de eerste keer af in Singapore. Het was een historische ontmoeting: nooit eerder zat een Amerikaanse president samen met de leider van Noord-Korea, een gesloten, stalinistische dictatuur.

De top in Singapore leverde volgens Trump een belangrijke doorbraak op in de nucleaire spanningen met Noord-Korea. Kim beloofde zijn schouders te zetten onder de 'denuclearisering' van het Koreaanse schiereiland.

Maar daar kwam tot nog toe niets van terecht. Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten houdt het Noord-Koreaanse regime zijn nucleaire wapenprogramma draaiende. Gefrustreerd eisten de VS dat Noord-Korea snel nucleaire inspecties zouden toelaten.

Volgens critici, ook in eigen rangen, liet Trump zich in Singapore met een kluitje in het riet sturen. Hij was zo happig op een pr-stunt dat hij genoegen nam met halfslachtige toezeggingen van Kim Jong-un. De slotverklaring blonk dan ook uit in vaagheid.

De jongste maanden liepen de spanningen tussen Washington en Pyongyang op. Zolang het Noord-Koreaanse regime geen werk maakte van nucleaire ontwapening, weigerden de Amerikanen een einde te maken aan het zware sanctieregime tegen Noord-Korea.