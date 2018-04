Trump en Merkel willen Iran duimschroeven aandraaien

De Amerikaanse president, Donald Trump, en de Duitse bondskanselier, Angela Merkel, zijn niet tevreden over het nucleaire akkoord met Iran uit 2015. 'Deze deal volstaat niet om de nucleaire ambities van Iran in toom te houden.'

‘Kijk uit naar de ontmoeting vandaag met Duits kanselier Angela Merkel. Zoveel om over te praten, zo weinig tijd! Het zal goed zijn voor onze twee fantastische landen!’ Zo tweette de Amerikaanse president, Donald Trump, vrijdag enkele uren voor hij de deuren van het Witte Huis opende voor Merkel.

Naar de ontmoeting werd met flink wat belangstelling uitgekeken. Het is een publiek geheim dat de twee wereldleiders niet echt een persoonlijke klik hebben. Bij Merkels vorige bezoek aan het Witte Huis, in maart vorig jaar, kon er zelfs geen handdruk af.

Uitstekende relatie

Trump deed vrijdag zijn uiterste best om de wereld ervan te overtuigen dat hij wel goed opschiet met de Duitse kanselier. 'We hebben elkaar het afgelopen jaar goed leren kennen en we hebben een uitstekende relatie', stelde de bewoner van het Witte Huis die zijn gaste ook nog als een 'buitengewone vrouw' bestempelde.

We hebben elkaar het afgelopen jaar goed leren kennen en we hebben een uitstekende relatie. Donald Trump Amerikaanse president

Ook Merkel poogde haar duit in het zakje te doen. 'Bedankt, president, voor de erg warme ontvangst. Voor mij was het erg belangrijk dat mijn eerste bezoek aan een niet-Europees land aan de VS zou zijn want de trans-Atlantische relaties betekenen veel voor ons', klonk het.

Tijdens hun ontmoeting hadden Trump en Merkel het over de toenadering tussen de Korea's. De twee leiders waren het erover eens dat het dossier in de goede richting gaat maar ze blijven op hun hoede zolang het Koreaanse schiereiland niet gedenucleariseerd is.

Nucleair akkoord

Ook de nucleaire ambities van Iran kwamen aan bod. Het is geen geheim dat Trump het nucleair akkoord uit 2015 het liefst zou verscheuren. 'Ik ga ervoor zorgen dat dat moorddadige regime nooit nucleaire wapens zal hebben. Daar kan iedereen van op aan', stelde de Amerikaanse president. Of hij de deal tegen 12 mei naar de prullenmand verwijst, wilde Trump niet kwijt.

De Duitse kanselier deed nog eens een poging om haar gesprekspartner ervan te overtuigen geen overhaaste beslissingen te nemen. 'Dit akkoord is zeker niet perfect', verklaarde Merkel. 'Maar het heeft wel geholpen om de nucleaire capaciteiten van Iran te verminderen en de controles op te voeren.'

Ze voegde eraan toe dat Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk graag met de Verenigde Staten samenwerken om de Iraanse nucleaire ambities in te perken.

De twee politici hadden het ook over de groeiende geopolitieke invloed van Iran in het Midden-Oosten. 'Als er ergens in die regio problemen zijn, dan zit Iran er wel tussen', merkte Trump op.

Handelstekort met EU

Naast Iran vormde handel een heikel gespreksonderwerp. Het is Trump een doorn in het oog dat de VS een handelstekort hebben met Duitsland en met de hele Europese Unie.

'Ons handelstekort met de EU bedraagt 151 miljard dollar per jaar. Dat is niet de schuld van mevrouw Merkel, Duitsland of de EU maar wel van mijn voorgangers. We gaan er alles aan doen om tot eerlijkere handelsrelaties te komen en we zullen jullie uiteindelijk wel bijbenen', zei Trump terwijl hij Merkel lachend aankeek.

Of hij daarvoor importtarieven gaat opleggen aan Europees staal en aluminium, wilde de Amerikaanse president niet kwijt. Een beslissing volgt in de volgende dagen. Want het huidige uitzonderingsregime voor de EU loopt op 1 mei af.