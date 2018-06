Trump en Poetin ontmoeten elkaar op 16 juli

Het Kremlin kondigde de ontmoeting op 16 juli als eerste aan. Even later volgde het Witte Huis met de bevestiging. 'De twee leiders zullen de relatie tussen de VS en Rusland bespreken alsook een aantal kwesties rond nationale veiligheid', klonk het.

Het is de eerste keer in anderhalf jaar dat er een echte top komt tussen Trump en Poetin. Beide heren spraken elkaar tot nog toe enkel in de marge van internationale bijeenkomsten. De laatste keer gebeurde dat in november in Vietnam.