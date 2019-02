Trump gooit olie op de golven in handelsoorlog

Met een staakt-het-vuren in hun bitse handelsoorlog kopen zowel de Amerikanen als de Chinezen extra tijd.

De Amerikaanse president Donald Trump liet maandag weten dat hij bereid is een Amerikaans-Chinese top te organiseren. Daar kan hij samen met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping een handelsakkoord ondertekenen.

De mededeling kwam daags nadat Trump een uitstel had aangekondigd voor de handelssancties tegen China. Hij had aanvankelijk gedreigd de invoertarieven vanaf 1 maart op te trekken van 10 naar 25 procent.

Trump verdedigde het uitstel door te verwijzen naar de 'substantiële vooruitgang' die de VS en China hebben bereikt in het handelsoverleg. Beide landen onderhandelden de voorbije weken op hoog niveau om een escalatie te vermijden.

Intellectuele eigendom

In een tweet meldde Trump dat vooruitgang geboekt is in de belangrijkste domeinen, zoals de bescherming van de intellectuele eigendom, de verplichte overdracht van technologie, de dienstensector en het wisselkoersbeleid van Peking.

Ook de Chinezen bevestigden dat de recente handelsgesprekken vooruitgang hadden opgeleverd. Maar het staatspersbureau Xinhua waarschuwde dat de onderhandelingen steeds moeilijker dreigen te worden naarmate de eindmeet in zicht komt.

In zijn tweets legde Trump geen nieuwe deadline vast. Maar hij zei in de marge van een bijeenkomst in het Witte Huis dat er 'in de loop van de komende twee weken groot nieuws komt' als de gesprekken lopen zoals nu.

Ademruimte

Trump was van plan het douanetarief op 250 miljard aan invoer uit China te verhogen van 10 tot 25 procent. Door het uitstel van de tariefverhoging krijgen zowel de Amerikanen als de Chinezen wat ademruimte.

Het tijdelijke staakt-het-vuren is vooral een opsteker voor China. De handelsoorlog met de VS kwam boven op een gevoelige afkoeling van de Chinese economie. China boekte in 2018 met 6,6 procent de laagste groei sinds 1990.