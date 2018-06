Trump legt China handelssancties op

De Amerikaanse president heeft een plan klaar om voor 50 miljard dollar aan importheffingen in te voeren op Chinese producten.

Donald Trump kondigt vrijdag zijn plan aan om het handelstekort met China aan te pakken. Dat deficit is hem al langer een doorn in het oog. In een interview met Fox News zei de president deze week nog dat hij de 'handel met China zeer krachtig zal aanpakken'.