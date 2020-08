Trump mikt op nucleaire top met Poetin in de VS

Leden van Trumps administratie zouden naar diverse plekken en tijdstippen gekeken hebben voor deze Amerikaans-Russische topontmoeting, met volgende maand in New York, aldus NBC.

Blauwdruk

Het topoverleg zou beide leiders de gelegenheid geven om vooruitgang aan te kondigen in een nieuwe nucleaire wapencontroledeal tussen Rusland en de VS. Eén van de opties die ter tafel ligt, is dat Trump en Poetin een blauwdruk ondertekenen die als basis moet dienen voor de opvolger van NEW Start -een verdrag over de beperking van ballistische kernwapens. Het huidige akkoord loopt begin volgend jaar af.

Momenteel staan er wereldwijd nog altijd 13.400 opgesteld, waarvan 90 procent in de Verenigde Staten en Rusland. De vernietigingskracht van de huidige kernkoppen is vele malen groter dan van de bommen die Hiroshima en Nagasaki tot puin herleidden.

In de militaire doctrines van Rusland en de VS is het belang van kernwapens recent opnieuw toegenomen. Bovendien is het hele internationale ontwapeningsregime rond kernwapens in afbouw. Het INF-akkoord rond korte en middellange kernwapens werd vorig jaar door de VS en vervolgens Rusland opgezegd.