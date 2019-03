Trump neemt handel met India en Turkije onder vuur

In zijn afkeer voor de oude handelsafspraken neemt de Amerikaanse president ditmaal India en Turkije in het vizier.

De Amerikaanse president Donald Trump is van plan bepaalde handelsvoordelen voor India en Turkije te schrappen. Dat kondigde hij aan in een brief aan het Amerikaanse Congres. Trump heeft 60 dagen om een definitieve beslissing te nemen.

India en Turkije mogen nu nog duizenden soorten goederen naar de VS exporteren zonder heffingen te betalen. Zij maken gebruik van een programma dat de VS in de jaren 70 opzetten ter ondersteuning van ontwikkelingslanden.

Maar volgens Trump is dat programma inmiddels achterhaald. Turkije bijvoorbeeld heeft inmiddels een ontwikkelde economie en moet dus geen beroep meer doen op steunmaatregelen, die de VS alleen maar geld kosten.

Markt afschermen

Zoals zo vaak richt Trump zijn pijlen op de scheefgetrokken verhoudingen in de handelsrelaties. In zijn brief aan het Congres wijst hij erop dat India profiteert van de oude afspraken, terwijl het land wel de eigen markt afschermt voor Amerikaanse producten.

5,7 miljard dollar Getroffen export India is de grootste begunstigde van het ontwikkelingsprogramma. De export die onder de regeling valt, bedraagt 5,7 miljard dollar.

India is belangrijkste begunstigde van het ontwikkelingsprogramma. De export naar de VS die onder de regels valt, bedraagt zo'n 5,7 miljard dollar per jaar. Voor Turkije gaat het om 1,7 miljard dollar, goed voor een vijfde plek in de rangschikking.

190 miljoen dollar

De Indiase minister van Handel nuanceerde dinsdag de impact van Trumps dreigementen. Volgens Anup Wadhawan maakt India maar zuinig gebruik van het programma en levert dat het land jaarlijks een voordeel van slechts 190 miljoen dollar op.

Wadhawan benadrukte ook dat de Indiase regering geen tegenoffensief plant tegen de VS. 'Het overleg met de VS gaat voort en gezien de hartelijke en sterke banden sluiten we vergeldingsmaatregelen uit', zei de minister.