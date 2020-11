Trump ontslaat topambtenaar die kiesfraude ontkende

Chris Krebs noemde de presidentsverkiezingen van november 'de veiligste in de Amerikaanse geschiedenis'. Hij weerlegde op Twitter ook betwiste claims over kiesfraude die president Donald Trump vaak promoot. Dat kost hem zijn job.

Trump kondigde het ontslag van Chris Krebs aan in een reeks tweets. 'De recente verklaring van Chris Krebs over de veiligheid van de verkiezingen van 2020 was zeer inaccuraat, aangezien er enorme onregelmatigheden waren en fraude - onder meer dode mensen die stemmen, waarnemers die niet binnen mochten in de stembureaus, 'storingen' in de stemmachines die stemmen van Trump veranderden in stemmen voor Biden, late stemmen, enzovoort', aldus Trump.

Krebs stond aan het hoofd van het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). Als het hoofd van CISA was hij een van de topfunctionarissen die werken aan de beveiliging van kiesinfrastructuur tegen buitenlandse inmenging en fraude. Vorige week zei Krebs dat de verkiezing van 2020 'de veiligste verkiezing was in de Amerikaanse geschiedenis'. Hij weerlegde op Twitter ook valse beweringen over verkiezingsfraude die de president vaak promoot. Dat kost hem nu dus zijn job.

Rechtszaken

Meer dan een week nadat de media Joe Biden als winnaar van de verkiezingen hebben uitgeroepen, heeft Trump nog altijd zijn nederlaag niet toegegeven. Hij beschuldigt de Democraten ervan de verkiezingen te hebben gestolen door massaal te frauderen met onder meer briefstemmen.

'Het enige dat veilig was aan onze verkiezing van 2020 is dat ze zo goed als ondoordringbaar was voor buitenlandse machten. Daarvoor verdient de Trump-administratie veel lof. Helaas hadden de radicaal-linkse Democraten, Dominion en anderen misschien wel meer succes', tweette Trump nog over de verkiezing.