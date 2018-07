Trump roept NAVO-leden op defensienorm te verdubbelen

De Amerikaanse president drong er tijdens de top in Brussel bij de NAVO-bondgenoten op aan de uitgaven voor defensie op te trekken tot 4 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

De staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) hebben de eerste dag van hun top in Brussel afgerond. Zoals verwacht eiste de Amerikaanse president, Donald Trump, weer een groot deel van de aandacht op.

De miljardair gooide woensdagmorgen een eerste bommetje . Nog voor de officiële aanvang van de top verweet hij Duitsland een 'gevangene van Rusland' te zijn omdat de Duitsers een deal sloten met Moskou over de aanleg van Nord Stream 2, een nieuwe pijpleiding van Rusland naar Europa.

Verdubbeling uitgaven

Volgens verschillende diplomaten ging het niet om een formele eis maar om een 'informeel voorstel '. NAVO-topman Jens Stoltenberg wenste tijdens zijn persconferentie aan het eind van dag 1 niet in te gaan op dat cijfer van 4 procent.

Macedonisch lidmaatschap

De Noorse ex-premier benadrukte vooral dat de bondgenoten hun engagement om hun defensie-uitgaven tot 2 procent van het bbp te verhogen, bevestigd hadden. 'Er is een onwrikbaar engagement ', luidde het.

'We zijn vastbesloten de kosten en de verantwoordelijkheden beter te delen', klonk het in een mededeling. De NAVO-lidstaten stemden er ook mee met Macedonië onderhandelingen aan te knopen over lidmaatschap van het bondgenootschap.