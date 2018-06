Trump start met Rusland nieuw front tegen 'G6'

De Amerikaanse president Donald Trump jaagt nog voor de start van de G7 Europa, Canada en Japan alweer in de gordijnen.

Trump dreigt in Canada helemaal alleen te staan tegenover een front van de G6: Canada, Japan, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. De Amerikaanse president zal zaterdag ook veel vroeger vertrekken dan verwacht. Hij vliegt al vroeg door naar Singapore voor de top met Noord-Korea.

De Amerikaanse president vertrok in oorlogsmodus naar de top van de G7, de zeven rijkste landen. Op twitter haalde hij de voorbije dag al uit meermaals uit naar het de 'oneerlijke handelspraktijken' van zijn gesprekspartners in het Canadese Charlevoix. 'Canada hanteert een invoertarief van 270 procent op zuivelproducten. Dat is niet eerlijk tegenover onze boeren.

De Amerikaanse president besliste dat ook de hechte bondgenoten Canada en de Europese Unie sinds begin deze maand invoertarieven opgelegd krijgen van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium. Die Amerikaanse handelssancties liggen zwaar op de maag van de zes overige leden van de G6.

De G6 zijn bovendien gealarmeerd door de wispelturigheid van Donald Trump. Die zegde eenzijdig het klimaatakkoord van Parijs op, verhuisde de VS-ambassade in Israël naar Jeruzalem en stapte ook uit de nucleaire deal met Iran. Daardoor dreigen Europese bedrijven die zaken doen met Iran zwaar beboet te worden vanaf augustus.

Trump wil opnieuw G8

Net voor zijn vertrek naar Canada gaf Trump zijn partners een volgende stomp in de maag: 'Rusland zou hier mee aan de onderhandelingstafel moeten zitten.'

Rusland was lang lid van de club van rijkste landen, toen nog de G8. Maar na de annexatie van het schiereiland Krim en de militaire operaties in het oosten van Oekraïne kwamen er internationale sancties. Rusland was niet meer welkom op de bijeenkomsten van de G7.

Voor de Europese partners is de terugkeer van Rusland in de G7 'niet bespreekbaar'. Er is immers niets veranderd sinds de wederrechterlijke activiteiten van Moskou in Oekraïne in 2014. De Duitse kanselier Angela Merkel was daar bij haar aankomst in Canada heel formeel over.

Ook EU-Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker is principieel: ' 'Rusland heeft het internationaal recht geschonden.' Hij benadrukte wel dat er dialoog is met Rusland.

Conte op lijn-Trump

De nieuwe Italiaanse premere Giuseppe Conte, verbrak evenwel het Europese front. 'Rusland moet weer in de G8 opgenomen worden. Dat is in het belang van iedereen,' tweette Conte vrijdag vanuit Canada. De nieuwe populistische regering in Italië uit de Vijfsterrenbeweging en de rechtse Lega volgt een vriendelijke koers tegenover Rusland en wil zich inspannen om een eind te maken aan de sancties tegen het land.

Dit is niet het moment om de G7 te laten vallen. EU-Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker

Toch is de eenheid tussen de Europese G7-leden, Canada en Japan opmerkelijk, zo meldde een bron bij het Elysée.Toch wil niemand de G7 afvallen. 'Dit is niet het moment om de G7 te laten vallen,' benadrukt EU-Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. 'De G7 is een uniek format,' beklemtoont ook EU-Raadsvoorzitter Donald Tusk.

Europa wil de Amerikanen overtuigen dat 'we ze niet oneerlijk bejegenen', zo zei EU-Commissievoorzitter Juncker. De Franse president Emmanuel Macron hoopt nog altijd dat er een verwijzing komt naar het handelsbeleid in de slotconclusies van de top van de G7. Of dat lukt is niet zeker.

Kremlin ziet meer in G20

Het Kremlin zelf ziet het belang van de G7 tanen. 'We leggen het accent op andere formats,' zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov vrijdag tijdens een bezoek aan China.