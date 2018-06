Trump steunt slotverklaring G7 niet

Zoals gebruikelijk was Twitter het kanaal waarop de Amerikaanse president liet weten niet langer achter de slotverklaring van de zopas afgelopen G7-top in Canada te staan. Een top die hij overigens vroegtijdig had verlaten. Op de persconferentie nadien was hij dus afwezig gebleven.

Trudeau had na afloop van de tweedaagse top gezegd dat hij tevergeefs had gehoopt dat Trump door de gesprekken van gedachten zou veranderen over de Amerikaanse invoerheffingen. Omdat dat niet was gebeurd, benadrukte de regeringsleider dat de Canadese tegenmaatregelen vanaf 1 juli van kracht zouden gaan. 'Dat doen we niet graag, maar we gaan het zeker doen, want als Canadezen zijn wij vriendelijk en redelijk, maar laten we niet met ons sollen.'