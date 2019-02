Trump tempert hoop op doorbraak in aanloop naar tweede top met Kim

De Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim ontmoeten elkaar woensdag en donderdag in Vietnam. Net als bij hun vorige top zal de show belangrijker zijn dan de inhoud.

‘Ik ben niet gehaast en ik wil ook niemand opjagen’, zei Donald Trump afgelopen weekend in een toespraak. De Amerikaanse president leek in de aanloop naar zijn gesprek met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un de hoge verwachtingen te willen temperen. Hij liet weten al tevreden te zijn dat het regime in Pyongyang de tests met raketten en kernwapens heeft opgeschort. ‘Zolang er geen proeven zijn, zijn we blij.’

Zolang er geen nucleaire tests zijn, zijn we blij Donald Trump Amerikaans president

Onbedoeld gaf Trump met zijn uitspraken toe dat zijn vorige ontmoeting met Kim, in juni vorig jaar, bitter weinig heeft opgeleverd. In een gezamenlijke slotverklaring beloofde de Noord-Koreaanse leider toen werk te maken van een ‘volledige denuclearisering’ van het Koreaanse schiereiland. Maar over wat dat precies betekende, liepen de interpretaties in de VS en Noord-Korea uiteen.

Satellietbeelden

De Amerikaanse verwachting dat de Noord-Koreanen hun kernwapenprogramma zouden opschorten, bleek al snel ijdel. Terwijl hij Trump suste door de nucleaire tests op te schorten, gaf Kim de opdracht de productie van nucleair materiaal voort te zetten. Bij herhaling waarschuwden de Amerikaanse inlichtingendiensten, op basis van satellietbeelden, dat Noord-Korea de boel belazerde.

Na de eerste top in Singapore zaten vertegenwoordigers van beide landen geregeld samen om de afspraken concreet uit te werken. Maar het overleg verliep moeizaam. Kim vond dat hij zijn goede wil had getoond door een einde te maken aan de tests. Hij eiste dat de Amerikanen in ruil hun sancties zouden opheffen. Maar Washington weigerde elke versoepeling zolang er geen onomkeerbare ontwapening was gebeurd.

Noord-Koreaanse propaganda

De vrees is groot dat Trump in Vietnam afwijkt van het script dat zijn adviseurs hebben uitgeschreven. Afgelopen juni verraste hij al door impulsief aan te kondigen dat er een einde zou komen aan de militaire manoeuvres met Zuid-Korea. Hij gebruikte toen zelfs terminologie van de Noord-Koreaanse propaganda door de legeroefeningen te omschrijven als ‘provocerend’ en ‘oorlogsspelen’.

Om hun goede verstandhouding in de verf te zetten, zouden Trump en Kim in Hanoi verklaren dat hun landen niet langer in staat van oorlog zijn, ruim 65 jaar na het einde van de Koreaanse oorlog. Critici vrezen dat zo’n vredesverklaring de weg opent voor het vertrek van de zowat 28.500 Amerikaanse militairen in Zuid-Korea. Noord-Korea is daar al langer vragende partij voor en speelt gretig in op Trumps aversie voor dure missies.

De vrees is groot dat Trump in Vietnam afwijkt van het script dat zijn adviseurs hebben uitgeschreven.