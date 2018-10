Trump vraagt audio-opnames van moord op Saoedische journalist

De Saoedische journalist Jamal Khashoggi is in Istanboel, in het consulaat van zijn land, gefolterd en vervolgens onthoofd. Dat schrijft het Turkse dagblad Yeni Safak woensdag, dat audio-opnames van de feiten heeft kunnen beluisteren.

Op 2 oktober ging de journalist, die in Washington woont en kritisch is voor het Saoedische regime, naar het Saoedische consulaat om de nodige administratieve stappen te zetten voor zijn huwelijk. Sindsdien geeft hij geen teken van leven meer. Volgens Yeni Safak is de Saoedische consul Mohammad Al-Otaibi te horen in de opnames. Hij zou gezegd hebben: 'Doe dat buiten, jullie gaan me in de problemen brengen.'