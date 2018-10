Trump zegt nucleair wapenverdrag met Rusland op

De Verenigde Staten zullen zich terugtrekken uit een verdrag over nucleaire wapens dat ze tijdens de Koude Oorlog sloten met Rusland. President Triump beschuldigt Moskou ervan het verdrag 'al vele jaren' te schenden.

'Rusland respecteert het verdrag niet. We gaan het akkoord dus beëindigen', zei de president aan journalisten. Het verdrag in kwestie is het INF (Intermediate Nuclear Forces Treaty), dat nucleaire wapens met een middellange reikwijdte aan banden legt. De toenmalige Amerikaanse president Ronald Reagan en zijn Sovjet-ambtgenoot Mikhaïl Gorbatsjov ondertekenden het in 1987.

'Ik snap niet waarom president Barack Obama het niet heronderhandelde of zich eruit terugtrok', zei Trump. 'We gaan hen het nucleair akkoord niet laten schenden en hen wapens laten produceren, terwijl dat voor ons niet toegelaten is. Wij hebben ons aan het akkoord gehouden. Maar Rusland heeft dat spijtig genoeg niet gedaan', zei Trump.

Het bewuste verdrag, dat het gebruik van een reeks raketten afschaft met een reikwijdte van 500 tot 5.500 kilometer, maakte een einde aan een crisis die in de jaren tachtig was ontstaan. De Sovjet-Unie ontplooide toen SS-20-raketten met nucleaire koppen, die westerse hoofdsteden als doelwit hadden.