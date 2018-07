Trumps NAVO-uitspraken stroken niet altijd met realiteit

De passage van Donald Trump op de NAVO-top is niet onopgemerkt voorbijgegaan. De Amerikaanse president strooide met cijfers om bondgenoten over de hekel te halen. Maar strookten alle verwijten en stellingnames met de feiten?

Als een bulldozer trok Donald Trump de afgelopen twee dagen door het NAVO-hoofdkwartier in Evere. Materiële schade richtte de Amerikaanse president voor zover geweten niet aan. Maar figuurlijk bleef wel een smeulende puinhoop achter.

Met enorme kracht beukte de bewoner van het Witte Huis de voorbije dagen in op de Europese bondgenoten, niet het minst op Duitsland. Trump zwierde kanselier Angela Merkel heel wat verwijten naar het hoofd.

Om zijn punt te maken trok de Amerikaanse president meer dan eens, liefst via zijn favoriete communicatiekanaal Twitter, een vat cijfers open en strooide hij met stellingnames. Maar had hij het ook altijd bij het rechte eind? Een overzicht.

1. NAVO-leden moeten VS terugbetalen

Nog voor Trump dinsdagavond voet op Brusselse bodem gezet had, zocht hij al de confrontatie op met de Europese bondgenoten. 'Talrijke leden van de NAVO, die wij moeten verdedigen, komen niet alleen hun engagement van 2 procent (dat al laag is) niet na. Ze hebben ook al verschillende jaren niet betaald. Zullen ze de VS terugbetalen?', tweette hij vanop Air Force One.

Tijdens een ontbijt met NAVO-topman Jens Stoltenberg woensdagmorgen ging hij op hetzelfde elan door. 'Verschillende landen zijn ons nog heel wat geld verschuldigd. Als je 10 of 20 jaar teruggaat in de tijd, gaat het om enorme sommen geld. Zullen ze de VS terugbetalen?', klonk het nog eens.

Om in eigen land punten te scoren neemt de Amerikaanse president een loopje met de werkelijkheid. Want de lidstaten van het bondgenootschap hebben geen schuld bij de VS of de NAVO in de context van de trans-Atlantische alliantie.

Trump verwees met zijn uitspraken eigenlijk naar de defensie-uitgaven van elke NAVO-lidstaat. Het leeuwendeel van die leden haalt de norm van 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) al jaren niet. Tot frustratie van de VS.

Als de 28 andere NAVO-landen die doelstelling wel zouden halen, zouden de Verenigde Staten eventueel kunnen besparen op defensie. Zij geven vandaag zowat 3,5 procent van hun bbp uit aan defensie. Die bijdrage helpt het NAVO-gemiddelde opkrikken.

Schermvullende weergave ©Mediafin

2. Defensie-uitgaven gingen omhoog dankzij mij

Tijdens zijn ontbijt met Stoltenberg stak Trump zichzelf ook een pluim op de hoed. 'Dankzij mij hebben de andere NAVO-landen hun defensie-uitgaven het afgelopen jaar met zowat 40 miljard dollar verhoogd', klonk het.

De ministers van Defensie van de NAVO waren in 2006 overeengekomen om op zijn minst 2 procent van hun bbp te besteden aan defensie. Maar in verschillende landen bleef dat engagement dode letter door de wereldwijde financiële, economische en eurocrisis. Om de overheidsfinanciën aan te zuiveren ging in heel wat lidstaten het mes in de militaire uitgaven.

In 2014, ten tijde van de Russische annexatie van de Krim en de inmenging van Moskou in Oost-Oekraïne, verbonden de bondgenoten zich ertoe hun investeringen in defensie tegen 2024 alsnog op te trekken tot 2 procent van hun bbp. Sindsdien pompen de meeste bondgenoten ook meer geld in die sector.

De kentering is dus ingezet toen Barack Obama nog in het Witte Huis zat. Donald Trump volgde hem pas in januari 2017 op. Sindsdien hamert hij wel geregeld op de NAVO-afspraken. Desondanks zitten heel wat lidstaten nog altijd een eind verwijderd van de doelstelling (zie grafiek hierboven).

Woensdag riep Trump de alliantie op de militaire uitgaven op te trekken tot 4 procent van het bbp. Het 'informele voorstel' kreeg een lauw onthaal. Analisten wezen erop dat de VS zelf ook niet aan dat cijfer komen vandaag.

3. Duitsland is gevangene van Rusland

Tijdens de tweedaagse top in Brussel hakte Trump zwaar in op Duitsland. Woensdagochtend, nog voor het officiële begin van de bijeenkomst, hekelde de Amerikaanse president de banden tussen Berlijn en Moskou.

'Duitsland is de gevangene van Rusland omdat de Russen hen met energie bevoorraden. De Duitsers sloten hun steenkoolcentrales. Ze sloten hun kerncentrales. Nu halen ze zoveel olie en gas uit Rusland. Duitsland wordt volledig gecontroleerd door Rusland omdat het 60 tot 70 procent van zijn energie uit Rusland haalt', poneerde Trump.

37 procent Import Russisch gas in Duitsland Zowat 37 procent van het gas dat vorig jaar in Duitsland verbruikt werd, was afkomstig uit Rusland. Van alle energie die verbruikt werd, ging het om 9 procent.

De uitspraken over Duitsland stroken ook niet helemaal met de realiteit. De Duitse autoriteiten hebben weliswaar besloten de afhankelijkheid van steenkool en kernenergie af te bouwen. Maar de centrales zijn niet allemaal dicht.

Volgens de plannen van de regering in Berlijn sluiten de laatste kerncentrales in 2022. Een beslissing over de definitieve sluiting van de steenkoolcentrales is er nog niet.

In 2017 haalde Duitsland meer dan een derde van zijn energie voor elektriciteit uit steenkool en bijna 12 procent werd opgewekt in kerncentrales. Een derde kwam van hernieuwbare energie.