Tsjadische president sterft net na verkiezingsoverwinning

De pas verkozen president van Tjaad, Idriss Deby Itno, is overleden aan verwondingen die hij opliep aan het front. Met 30 jaar dienst was hij een van de langstzittende presidenten in Afrika.

De 68-jarige president had vorige week net de verkiezingen gewonnen, zijn zesde termijn. De president, die in 1990 tijdens een opstand aan de macht kwam, haalde 79.3 procent bij de verkiezingen van 11 april.

Normaal gezien moest Deby dit weekend een overwinningstoespraak geven, maar die stelde hij uit voor een bezoek aan de Tsjadische troepen aan het front. Dat bezoek werd de voormalige militair fataal.

'De president bezweek aan verwondingen die hij opliep terwijl hij het bevel voerde over het leger bij gevechten tegen rebellen in het noorden van het land', aldus een woordvoerder van het leger op de staatstelevisie. Meer details zijn niet bekend.

Rebellen

In Tsjaad heerst al jaren strijd en die intensifieerde rond de verkiezingen van 11 april. De rebellengroep Front Pour l'Alternance et La Concorde au Tchad (FACT), die gebaseerd is in het noordelijke buurland Libië, lanceerde op de dag van de verkiezingen een aanval en rukte honderden kilometers landinwaarts op. Haar doel was Ndjamena, de hoofdstad van Tsjaad.

Maar het Tsjadische leger sloeg terug. Volgens de woordvoerder van de Tsjadische regeringstroepen werden zaterdag meer dan 300 rebellen gedood. 150 werden gevangengenomen. De kans is groot dat de president tijdens die veldslag gewond geraakte.

Westerse bondgenoot

Deby voert al jaren strijd tegen gewapende groepen, waaronder Boko Haram en groepen met banden met al Qaeda en Islamitische Staat (IS). De overleden president sloeg de voorbij jaren verschillende opstanden neer, soms met militaire hulp van Frankrijk. Deby was een trouwe bondgenoot van Frankrijk en de Verenigde Staten.

Na het geweld van dit weekend trokken de VS al hun niet-essentieel ambassadepersoneel terug. Ook de Britse regering drong er de dag voordien bij haar burgers in het land op aan te vertrekken. Vanuit die hoek is nog niet gereageerd op het overlijden van de president.

Opvolger

Deby had het niet alleen te kampen met gewapende groepen, maar ook met toenemende interne onvrede. Veel burgers waren het oneens met zijn beleid inzake de olierijkdommen in het land en zijn harde optreden tegen tegenstanders. Zo boycotte de oppositie de recente verkiezingen van 11 april.