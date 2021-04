Turkije bant cryptomunten vanaf mei

Turkije zit economisch in slechte papieren. De gouverneur van de centrale bank, Naci Agbal, voerde in maart een renteverhoging door met de bedoeling investeringen in de lira aantrekkelijker te maken. President Recep Tayyip Erdogan stuurde de centraal bankier de laan uit, waarop buitenlandse investeerders hun geld terugtrokken uit Turkije. De lira maakte een zware koersval, de inflatie schoot de hoogte in.