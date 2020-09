Turkije kondigt legeroefening voor kust van Cyprus aan

De twee NAVO-landen liggen met elkaar in de clinch omdat ze beide zoeken naar olie en gas in betwiste wateren rond Kreta en Cyprus. De oefening heet "Mediterranean Storm" en zal duren tot donderdag. Ook eenheden van het Turkse deel van Cyprus zullen deelnemen, zei Ankara.

Volgens het Turkse ministerie van Defensie is de jaarlijkse oefening bedoeld op het "verbeteren van de gezamenlijke training, samenwerking en interoperabiliteit" tussen het Turkse vasteland en het commando op het noorden van Cyprus. Op het menu staan simulaties van luchtaanvallen en van zoek- en reddingsoperaties bij gevechten.

De ruzie om de oostelijke Middellandse Zee tussen Griekenland en Turkije loopt al weken op omdat Turkije op zoek is naar aardgas in wateren die door Griekenland worden geclaimd. Volgens Griekenland handelt Turkije daarmee in strijd met het internationaal recht. Turkije wijst die beschuldiging van de hand en argumenteert dat de wateren waarin naar aardgas wordt gezocht, aan het Turkse vasteland grenzen. Onlangs kwam het zelfs tot een botsing tussen een Grieks en een Turks marineschip.