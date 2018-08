Turkije verhoogt importtarieven op Amerikaanse auto's en alcohol

De nieuwe tarieven verschenen woensdag in het Turkse staatsblad en zijn onmiddellijk van kracht. Zo gaat het tarief op Amerikaanse alcoholische dranken met 140 procent de hoogte in . Het importtarief op wagens stijgt 120 procent. Ook plastic, steenkool en gewassen staan op de lijst, net als schoonheidsproducten, tabak en papier.

Erdogan kondigde dinsdag al aan dat zijn land Amerikaanse elektronische toestellen gaat 'boycotten'. Hij verwees daarbij naar de iPhone van Apple. 'We gaan Amerikaanse elektronische toestellen boycotten. Als zij iPhones hebben, hebben anderen Samsung', speechte Erdogan. 'Wij hebben Vestel Venus', klonk het, verwijzend naar het Turkse bedrijf Vestel Elektronik en de smartphone die het produceert. 'We zullen zelf betere producten maken van wat we in het buitenland kopen, en ze in het buitenland verkopen.'