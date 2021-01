Tweede coronavaccin krijgt Europees groen licht

Eerder gaven ook de Verenigde Staten, waar Moderna zijn thuisbasis heeft, Canada en Israël al hun fiat. Toekomstig vicepresident Kamala Harris was een van de eersten die met het Moderna-vaccin werd ingeënt. De VS bestelden 200 miljoen dosissen.

Europa tekende een contract met Moderna voor 160 miljoen dosissen, waarmee 80 miljoen mensen kunnen worden ingeënt. Voor een optimale immuniteit zijn twee spuitjes nodig. België tekende in op 2 miljoen dosissen. Het is nog niet bekend hoe snel het Moderna-vaccin in Belgische bovenarmen belandt.

Een voordeel van het middel is dat het beter te bewaren en te transporteren is. Terwijl het Pfizer/BioNTech-vaccin slechts vijf dagen op koelkasttemperatuur bewaard kan worden, is dat bij Moderna dertig dagen. Het zou een en ander vergemakkelijken in de distributie.