Tweehonderd betogers opgepakt bij protesten in Moskou

In Moskou heeft de politie zaterdag minstens 194 mensen opgepakt die deelnamen aan grootschalige betogingen tegen de uitsluiting van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Het is al voor het tweede weekend op rij dat manifestanten in Moskou de straat opgaan om te eisen dat onafhankelijke kandidaten en oppositieleden een eerlijke kans kriojgen bij de verkiezing van een nieuwe stadsraad in de Russische hoofdstad. Die verkiezing vindt plaats op 8 september.