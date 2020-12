V-day in het Verenigd Koninkrijk

Een onderbemande gezondheidsdienst, een eventuele derde golf en de brexit beloven van de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus de uitdagendste campagne ooit te maken in het Verenigd Koninkrijk.

De hele wereld richt vanaf dinsdag de schijnwerpers op het Verenigd Koninkrijk, omdat de Britten als eersten van start gaan met vaccinaties tegen het coronavirus. Het VK trapt de eerste fase af met inentingen met het daar pas goedgekeurde Pfizer-BioNTech-vaccin in 50 ziekenhuishubs in Engeland en andere in Schotland, Wales en Noord-Ierland.

De eerste dosissen - naar verwachting zo’n 800.000 deze week - zullen prioritair verstrekt worden aan onder andere 80-plussers, zorgpersoneel en inwoners van rusthuizen.

‘Het wordt de grootste en meest complexe vaccinatiecampagne uit onze geschiedenis’, zegt Stephen Powis, de medisch directeur van de Britse gezondheidsdienst NHS. Niet in het minst omwille van de logistieke uitdaging. Het Pfizer-BioNTech-vaccin - dat het VK bereikt via de Kanaaltunnel vanuit de Belgische Pfizer-site in Puurs - moet vervoerd en bewaard worden op -70 graden Celsius, mag maar vier keer verplaatst worden en is maar vijf dagen houdbaar op koelkasttemperatuur.

Een van de heikele kwesties - de veilige opsplitsing van de vaccinpakketten (één doos bevat vijf pakketten van 975 dosissen) in kleinere hoeveelheden (bijvoorbeeld voor rusthuizen die er minder nodig hebben) - lijkt alvast van de baan. De Britse gezondheidswaakhond MHRA meldt bij The Guardian dat hij een methode goedkeurde om de pakketten veilig op te splitsen, ‘zodat geen enkele dosis verloren gaat’, zonder daarbij in detail te treden. Pfizer laat weten dat het werkt aan een kleinere verpakking, die in het eerste kwartaal van volgend jaar klaar zal zijn.

Verplegerstekort

Maar los van de delicate behandeling van het Pfizer-vaccin rijzen vragen of er wel voldoende handen zullen zijn om straks alle Britten te vaccineren. De NHS heeft weliswaar een trackrecord als het aankomt op grootschalige vaccinaties, zoals met griepvaccins, maar benadrukt dat het al van voor de aanvang van de coronapandemie aankijkt tegen een tekort van 100.000 personeelsleden, van verplegers tot artsen.

De onderbemande NHS houdt naar eigen zeggen vooral zijn hart vast voor het mogelijk samenvallen van een derde coronagolf met de uitrol van de vaccinatiecampagne, als de Britten er tijdens de feestdagen te veel de kantjes zouden aflopen. Er is al sprake van het optrommelen van gepensioneerd medisch personeel net als van geneeskundestudenten om alles te kunnen blijven bolwerken.

Legervliegtuigen

Daarbovenop leeft de vrees dat de brexit straks de logistieke vaccinstroom danig in de war kan sturen. Er is daarom de voorbije dagen in regerings- en defensiemiddens al gesproken over de inzet van Britse militaire vliegtuigen voor vaccintransporten na 1 januari mochten er grote vertragingen optreden bij het vervoer over zee-, spoor- en autowegen.