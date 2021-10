VN: 'Acht jaar om opwarming aarde tot 1,5 graad te beperken'

Met de huidige klimaatambities stevent de wereld eind deze eeuw af op een opwarming met 2,7 graden Celsius. Om de kloof met de beoogde 1,5 graden te dichten rest acht jaar.

'Ik vraag alle landen het maximale te doen voor of op de VN-top in Glasgow.' VN-secretaris-generaal Antonio Guterres richt die dringende boodschap niet alleen tot de rijke landen, maar vraagt ook de ontwikkelingslanden 'de extra mijl te gaan'. De aanleiding tot die oproep tot meer ambitie is niet alleen de nakende start van de klimaatconferentie in het Schotse Glasgow zondag, maar ook het dramatische rapport van UNEP, het milieuprogramma van de VN.

De kloof tussen de beloofde klimaatinspanningen van lidstaten de komende jaren en het klimaatakkoord van Parijs wordt onhoudbaar. In de Franse hoofdstad engageerden 200 landen - eigenlijk de hele wereld - zich in december 2015 om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2100 te beperken 'tot minder dan 2 graden en liefst tot 1,5 graad Celsius'.

In hun jongste rapporten toonden de klimaatwetenschappers van het IPCC aan dat zelfs een opwarming met 2 graden eind deze eeuw funest zal zijn voor de leefbaarheid van de planeet, met extreme temperaturen en weerfenomenen en een stijging van de zeespiegel. De aarde is nu gemiddeld al 1,1 graad warmer dan voor de industriële revolutie. 1,5 graad is vandaag dan ook het baken in de klimaatonderhandelingen.

Nuluitstoot

In Glasgow moeten landen een klimaatplan voorleggen. De ambities van die plannen worden elke vijf jaar naar boven bijgesteld. Maar de som van die nationale engagementen blijft erg ver van het doel liggen, berekenden de milieu-experts van de VN. Op basis van de ambities die voor oktober bekendgemaakt werden, zal de temperatuur eind deze eeuw 2,7 graden hoger liggen dan in pre-industriële tijden.

Als meer landen zich engageren om, zoals de Europese Unie, naar een nettonuluitstoot te gaan tegen 2050, en als die beloftes ook hardgemaakt worden, kan de opwarming beperkt worden tot 2,2 graden, zegt het UNEP-rapport. Maar de klok tikt: er resten slechts acht jaar om de wereld op een spoor naar 1,5 graad te zetten.

Een betekenisvolle reductie van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 is nodig. Als we daarin niet slagen, zal het beperken van de opwarming tot 1,5 graad mogelijk voor altijd verloren zijn. Antonio Guterres Topman Verenigde Naties