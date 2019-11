VN: 'Klimaatdoel van 2100 onhaalbaar zonder forse inspanning nu'

Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden tegen het eind van de eeuw moeten de inspanningen vervijfvoudigd worden, stelt een VN-rapport.

Het milieuprogramma van de Verenigde Naties UNEP meet elk jaar hoe groot de kloof is tussen de beloftes uit het klimaatakkoord van Parijs en de reële opwarming van de aarde. Ook dit jaar is de boodschap alarmerend: de voorbije tien jaar steeg de CO2-uitstoot met 1,5 procent in plaats van te dalen.

2018 was opnieuw een recordjaar voor de uitstoot met 55,3 gigaton CO2-equivalent en de piek van de temperatuurstijging is nog niet in zicht. Het VN-rapport, dat een week voor de start van de VN-klimaatconferentie in Madrid uitkomt, gaat uit van een wereldwijde stijging van de temperatuur van 3,2 graden Celsius.

Die berekening is gebaseerd op de actieplannen die de 196 landen in Parijs onderschreven om de klimaatverandering tegen te gaan. In het akkoord van Parijs is vastgelegd dat de temperatuur op aarde tegen het einde van de eeuw met minder dan 2 graden Celsius mag stijgen en bij voorkeur niet meer dan 1,5 graden.

Vervijfvoudiging nodig

De volgende tien jaar worden cruciaal, zegt het VN-rapport. Tussen nu en 2030 is een drastische vermindering van de uitstoot nodig. Voor een beperking van de temperatuurstijging tot 2 graden is een jaarlijkse inspanning nodig van 2,7 procent minder uitstoot tussen 2020 en 2030. Om de opwarming te beperken tot 1,5 graden is dat zelfs 7,6 procent per jaar.

Landen kunnen gewoon niet wachten tot volgend jaar om hun klimaatambities aan te scherpen. Elk land, elke regio, elk bedrijf of individu moet nu in gang schieten. Inger Andersen topvrouw Unep

Om de opwarming te beperken tot 2 graden moeten de inspanningen verdriedubbeld worden en zelfs vervijfvoudigd om 1,5 graden te halen. Elke vertraging maakt de doelstellingen van het Akkoord van Parijs nog minder haalbaar, waarschuwt het rapport. 'We kunnen gewoon niet wachten tot eind 2020 om meer te doen', waarschuwt Inger Andersen, die aan het hoofd staat van het VN-milieuprogramma. 'Elk land, elke regio of stad, elk bedrijf en individu moeten in actie schieten. Doen we dat niet, dan is het doel van een opwarming met hooguit 1,5 graden al buiten bereik voor 2030.'

Europese green deal

De G20, de belangrijkste ontwikkelde en groeilanden, is samen goed voor 78 procent van de wereldwijde uitstoot. Maar van zes G20-landen is al zeker dat ze hun klimaatdoelen niet halen in 2020: Canada, Indonesië, Mexico, Zuid-Korea, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. De VS stappen over een jaar bovendien volledig uit het klimaatakkoord van Parijs. President Donald Trump komt zo zijn verkiezingsbelofte na.

Slechts vijf van de G20-landen hebben zich ertoe verbonden tegen 2050 klimaatneutraal te worden, wat betekent dat er netto geen uitstoot bijkomt. Een klimaatneutraal Europa tegen 2050 is dé grote prioriteit van de nieuwe Europese Commissie, onder leiding van Ursula von der Leyen. Die nieuwe Commissie krijgt wellicht morgen groen licht in het Europees Parlement en gaat op 1 december aan het werk.

De Commissie wil al op 11 december een eerste klimaatpakket op tafel leggen, haar beloofde green deal. Dat is een programma met wetgevende en sociale maatregelen om de klimaatneutraliteit in 2050 te halen. Von der Leyen wil de klimaatambitie tegen 2030 optrekken van 40 procent uitstootvermindering nu tot 55 procent. Ze zou ook al de contouren van een 'eerlijk transitiefonds' voorstellen, dat landen die nu nog afhankelijk zijn van vervuilende steen-of bruinkool moet helpen bij de transformatie naar een koolstofarme samenleving.

De Commissie wil zo politiek wegen op de klimaattop in Madrid. En ze wil Raadsvoorzitter Charles Michel een voorzet geven om een gezamenlijk EU-standpunt te vormen over een klimaatneutraal Europa tegen 2050.

België heeft zich officieel nog niet uitgesproken voor klimaatneutraliteit in 2050. Vooral de Vlaamse regering ligt dwars. Die blijft bij de ondergrens van Europese afspraken van tien jaar geleden: een uitstootvermindering met 80 procent tegen 2050.

Hittegolven

Volgens een rapport van de IPCC-klimaatwetenschappers van vorig jaar zou een opwarming van de aarde met meer dan 1,5 graden Celsius leiden tot meer en heviger extreme weersomstandigheden, zoals hittegolven, stormen en cyclonen.