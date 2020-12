VN manen mensheid aan 'oorlog tegen natuur' te staken

2020 gaat wellicht de geschiedenisboeken in als het op een na warmste jaar, stelden de Verenigde Naties woensdag. Ze roepen de wereldleiders op in 2021 'de oorlog tegen de natuur' stop te zetten en te streven naar een toekomst zonder CO2-vervuiling.

2020 gaat vast en zeker de annalen in als het jaar waarin een onbekend virus, SARS-CoV-2, grote delen van de wereld meerdere versnellingen lager deed schakelen en gezondheidssystemen op hun grondvesten deed daveren. Maar het is ook een periode met veel natuurgeweld. Orkanen, hittegolven en bosbranden geselden verschillende regio's van de aardbol extreem hard de afgelopen maanden.

Naar de oorzaak van die fenomenen is het niet lang zoeken, stellen experts van de Verenigde Naties (VN). '2020 is goed op weg om na 2016 het warmste jaar ooit te worden', luidde het woensdag in een rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO).

Op basis van gegevens van januari tot oktober voorspelt dat VN-orgaan dat het dit jaar 1,2 graden warmer geweest zal zijn dan in de tweede helft van de 19de eeuw. Voor wetenschappers is dat de referentieperiode om na te gaan hoe de verbranding van steenkool, olie en gas ons klimaat beïnvloedt.

Zelfmoordmissie

De raming van de WMO zette VN-topman António Guterres ertoe aan een noodkreet te slaken. 'Onze planeet is zwaar beschadigd. De mensheid is in oorlog met de natuur. Dit is een zelfmoordmissie. Apocalyptische branden en overstromingen, cyclonen en orkanen zijn steeds meer het nieuwe normaal. Een klimaatcatastrofe is nabij', waarschuwde de Portugees in een speech aan Columbia University.

Speech VN-baas Guterres aan Columbia University.

Hij spoorde de wereldleiders aan hun inspanningen in de strijd tegen de klimaatverandering op te voeren. Geven ze gehoor aan zijn oproep, dan kan 2021 uitgroeien tot een scharnierjaar, meent Guterres. 'Het jaar waarin we een enorme sprong voorwaarts doen op weg naar CO2-neutraliteit.'

De VN-topman maande de internationale gemeenschap aan fossiele brandstoffen niet langer te financieren en te subsidiëren. Daarnaast drong hij er bij de ontwikkelde landen op aan hun engagementen uit het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 na te komen en jaarlijks 100 miljard dollar uit te trekken om armere landen te helpen de switch te maken naar schonere energie.

Moed putten

In diezelfde deal beloofden de ondertekenaars ernaar te streven de aarde met maximaal 1,5 graad te laten opwarmen ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. 'Maar er is op zijn minst een kans op vijf dat die grens van 1,5 graad tegen 2024 tijdelijk overschreden wordt', stelt de WMO in haar rapport.

Actie dringt zich dus op. 'Menselijke activiteiten drijven ons naar chaos. Maar dat betekent ook dat menselijke actie het probleem kan oplossen', merkte Guterres op in zijn toespraak.

Hij put moed uit het engagement van meer dan honderd landen om tegen het midden van deze eeuw niet meer schadelijke gassen de atmosfeer in te stoten dan bomen en technologie eruit kunnen filteren. Guterres vestigt ook zijn hoop op de Amerikaanse president-elect Joe Biden. Die beloofde alvast CO2-neutraliteit.