VS, VK en Australië smeden veiligheidspact tegen China

Het nieuwe bondgenootschap tussen de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië valt slecht bij China, dat zich geviseerd voelt. En bij Frankrijk, dat niet mag aansluiten en een militair contract door de neus geboord ziet.

De drie landen slaan de handen in elkaar in wat waarnemers omschrijven als het grootste veiligheidspact sinds de Tweede Wereldoorlog. Bij de aankondiging woensdagavond zei de Amerikaanse president Joe Biden dat de samenwerking het mogelijk moet maken 'de uitdagingen van de 21ste eeuw' gezamenlijk aan te pakken. Hij noemde de oprichting van AUKUS, zoals het pact heet, 'een historische stap'.

De bedoeling van het samenwerkingsverband is de veiligheid en de stabiliteit in Azië-Pacific te garanderen. Onder de vlag van AUKUS willen de landen samenwerken rond artificiële intelligentie en cyber- en kwantumtechnologie. 'Een partnerschap waarin onze technologie, wetenschappers, bedrijven en strijdkrachten samenwerken om een veiligere regio te creëren', zei de Australische premier Scott Morrison, die tijdens een persconferentie in het Witte Huis inbelde.

Landen moeten geen blokken vormen die de belangen van derden aanvallen of beschadigen. Reactie van Peking

De eerste stap is de bouw van een Australische vloot onderzeeboten met nucleaire aandrijving, waarvoor de VS de technologie aanleveren. De duikboten, die in de stad Adelaide gebouwd worden, moeten de marine in staat stellen discreter en langer te opereren in Aziatische wateren. Het pact beëindigt wel de deal van 31 miljard euro tussen Australië en Frankrijk voor de bouw van twaalf onderzeeboten.

Hoewel het woord 'China' geen enkele keer viel tijdens de aankondiging, lijkt AUKUS erop gericht het militaire overwicht van China in de regio tegen te gaan. Officieel spraken de wereldleiders over 'toegenomen veiligheidsuitdagingen', maar achter de schermen klinkt het dat AUKUS dient als een gezamenlijk front tegen de Aziatische wereldmacht. Dat vertellen ingewijden onder meer aan de nieuwssite Politico.

'Koude Oorlog-mentaliteit'

Vanuit China, dat de voorbije jaren stevig investeerde in zijn kustwacht, komt een onderkoelde reactie. Peking verwijt de Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk een 'Koude Oorlog-mentaliteit' te hebben. 'Landen moeten geen blokken vormen die de belangen van derden aanvallen of beschadigen.'

Ook Frankrijk noemt het 'een betreurenswaardige beslissing'. Het ministerie van Buitenlandse Zaken omschrijft de oprichting van AUKUS als een schending van het vetrouwen tussen de twee landen. 'Dit besluit is in strijd met de letter en de geest van de samenwerking tussen Frankrijk en Australië', klinkt het in een mededeling.

31miljard Contract Door AUKUS schrapt Australië een contract met de Franse scheepsbouwer Naval Group ter waarde van 31 miljard euro.