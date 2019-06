VS en China gooien toeristen en studenten in handelsstrijd

De Verenigde Staten en China schaken met steeds meer en erg verscheidene pionnen om het handelsduel in hun voordeel te beslechten. Na het gegoochel met invoertarieven en een techoffensief komen studenten en toeristen in het vizier.

De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China doet de wereldeconomie steeds meer pijn. Die waarschuwing stuurde Christine Lagarde, de topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds, woensdag de wereld in.

‘De Amerikanen en de Chinezen schieten zichzelf niet alleen in de voet met hun opbod aan invoertarieven op elkaars producten, het conflict dreigt de wereldeconomie in 2020 ook 0,5 procentpunt aan groei te kosten. Dat komt neer op de omvang van de Zuid-Afrikaanse economie’, stelde ze in de aanloop naar een bijeenkomst van de ministers van Financiën van de G20 dit weekend in Japan.

Nieuwe fronten

De Chinezen sturen de Amerikanen al enkele weken signalen dat ze de ‘zeldzame aardmetalen’ wel eens in de strijd kunnen gooien.

De kans dat Lagardes oproep om het geschil zo snel mogelijk bij te leggen in Washington en Peking in dovemansoren valt, is evenwel groot. Sinds de VS midden mei de invoertarieven voor een extra resem Chinese goederen verhoogden en ermee dreigden de Chinese telecomgigant Huawei in de ban te doen, zijn de grootmachten niet langer on speaking terms. En ze exploreren nieuwe fronten in de handelsoorlog, het ene al conventioneler dan het andere.

Zo sturen de Chinezen de Amerikanen al enkele weken signalen dat ze de ‘zeldzame aardmetalen’ wel eens in de strijd kunnen gooien. Die term verwijst naar een groep van 17 mineralen met exotische namen als erbium, scandium en ytterbium. Die grondstoffen zijn onontbeerlijk voor de raffinage van olie, elektrische auto’s, zonnepanelen, windturbines en militair materieel. Ze zitten ook in platte tv’s, mobiele telefoons, ledlampen en horloges.

‘De zeldzame aardmetalen zijn misschien weinig bekend maar zonder kunnen we afscheid nemen van het leven dat we vandaag leiden’, duidde de Amerikaanse minister van Handel, Wilbur Ross, woensdag nog het belang van die mineralen.

Dat beseffen ook de Chinezen maar al te goed. Omdat zij het leeuwendeel van de wereldwijde productie voor hun rekening nemen, hebben ze een machtig wapen achter de hand in hun krachtmeting met de Amerikanen. Na de hints uit Peking dat de export van de metalen naar de VS weldra wel eens kan terugvallen, zijn zij naarstig op zoek naar manieren om hun afhankelijkheid van de Aziatische reus voor die mineralen te verminderen.

Chinese studenten

Maar de twee kemphanen vechten het conflict ook op minder voor de hand liggende terreinen uit. Sinds enkele weken lopen Chinese studenten en docenten bijvoorbeeld in het vizier van de Amerikaanse autoriteiten.

Volgens het Amerikaanse persbureau Bloomberg stuurde de Emory University in Atlanta vorige maand twee Chinees-Amerikaanse hoogleraren zonder aanleiding de laan uit. Washington reikt ook minder gemakkelijk studentenvisums uit. En wie een verlenging van zijn visum aanvraagt, moet vandaag vaak maanden wachten op een antwoord. Vroeger duurde de procedure hooguit drie weken.

De demarche is opvallend. Decennia werkten de twee landen doorgedreven samen in de onderwijssector en kregen steeds meer Chinezen de kans zich in te schrijven aan een Amerikaanse universiteit. Vorig jaar studeerden meer dan 360.000 Chinese studenten in de VS, meer dan uit elk ander land. Maar de Amerikaanse president Donald Trump en zijn regering vermoeden dat de Chinese studenten en docenten wel eens Amerikaanse intellectuele eigendom kunnen doorspelen aan Chinese concurrenten.

Reisadvies aangepast

Als reactie op de shift in de Amerikaanse houding waarschuwde de Chinese regering haar onderdanen deze week voortaan twee keer na te denken over het voortzetten van hun studies in de VS. Tegelijkertijd paste Peking zijn reisadvies voor bedrijven en toeristen aan. ‘We waarschuwen voor reizen naar de VS vanwege de vele schietpartijen, diefstallen en overvallen in dat land.’ Chinese burgers waren volgens Peking onlangs ook het slachtoffer van pesterijen door de Amerikaanse autoriteiten.

We waarschuwen voor reizen naar de VS vanwege de vele schietpartijen, diefstallen en overvallen in dat land. Chinese regering

Het is de eerste keer in een decennium dat de Aziatische reus zijn reisadvies voor de VS aanpast. Zo’n aanpassing komt er gewoonlijk alleen na terreuraanslagen. Of als reactie op een diplomatiek conflict. Zo verbood Peking in 2017 groepsreizen naar Zuid-Korea omdat dat land Amerikaanse hulp kreeg bij de bouw van een antirakettenschild. Dat bleef niet zonder gevolgen. Zuid-Korea boette dat jaar 0,4 procentpunt aan economische groei in.