VS en China zoeken moeizame detente

Tijdens een videoconferentie hebben Amerikaans president Joe Biden en zijn Chinese collega Xi Jinping hun wederzijdse grieven opgelijst. Dat de toon milder was, geldt als een stap voorwaarts.

Voor het eerst sinds hij in januari Amerikaans president werd, en na amper twee telefoongesprekken, had Joe Biden maandagnacht eindelijk visueel contact met zijn Chinese evenknie Xi Jinping. Nog steeds niet fysiek - Xi verliet sinds de covidcrisis zijn land niet meer - maar via een videoconferentie van ruim drie uur.

De essentie Joe Biden laakte de 'oneerlijke' handelspraktijken van China, de mensenrechtenschendingen in Xinjiang en Hongkong, en de agressie tegen Taiwan.

Xi Jinping waarschuwde Biden 'met vuur te spelen' als hij Taiwan steunt en verwees naar het gevaar op een nieuwe Koude Oorlog.

De toon tussen beide leiders was bewust gematigd, in een poging de relatie niet te laten verslechteren.

Een doorbraak kwam er allerminst tussen beide supermachten, die de jongste jaren gebrouilleerd raakten in hun economische, technologische en militaire wedloop. Een gezamenlijke slotverklaring, doorgaans het doel van zulke diplomatieke meetings, volgde niet. Beide leiders lijstten vooral nog eens hun wederzijdse verwijten op.

Biden, die de handelsoorlog van zijn voorganger Donald Trump voortzet, herhaalde Amerikaanse werknemers te beschermen tegen 'China's oneerlijk handels- en economisch beleid'. Hij herinnerde Xi eraan dat Peking zijn belofte, onderhandeld met Trump, om fors meer Amerikaanse goederen te kopen met bijna 200 miljard dollar mist.

De VS verzetten zich sterk tegen unilaterale pogingen om de status quo te veranderen of de vrede en stabiliteit te ondermijnen in de Straat van Taiwan. Joe Biden Amerikaans president

Voorts hekelde Biden de Chinese mensenrechtenschendingen in Tibet, Xinjiang en Hongkong. En hij onderstreepte dat de VS 'zich sterk verzetten tegen unilaterale pogingen om de status quo te veranderen of de vrede en stabiliteit te ondermijnen in de Straat van Taiwan'.

Wie de confrontatie zoekt, zal rampspoed over de wereld brengen. De consequenties van de Koude Oorlog zijn niet veraf. Xi Jinping Chinees president

Xi waarschuwde Biden dat steun voor Taiwan gelijkstaat aan 'spelen met vuur'. Daarbij verwees hij expliciet naar het gevaar op een nieuwe Koude Oorlog, die 'onvermijdelijk rampspoed over de wereld zal brengen'.

'Mijn oude vriend'

Hoe groot de inhoudelijke verschillen ook blijven, toch wijzen watchers van het Chino-Amerikaanse diplomatieke steekspel op de gewijzigde toon. Die was maandagnacht een pak hoffelijker dan enkele maanden geleden, toen Bidens vicepresident Kamala Harris China 'intimidatie en pestgedrag' verweet. Dat überhaupt gepraat werd, zonder de situatie te verergeren, wordt als een vooruitgang beschouwd.

Schermvullende weergave Xi en 'oude vriend' Biden ontmoetten elkaar al in 2011, toen ze nog vicepresidenten waren. ©EPA

Xi noemde Biden 'mijn oude vriend' - beiden leerden elkaar kennen in 2011 toen ze vicepresidenten waren - en vergeleek China en de VS met 'twee enorme schepen' die proberen niet te botsen terwijl ze de winden en golven van de oceaan trotseren. Zijn pleidooi voor 'een terugkeer naar rationeel en pragmatisch beleid' werd beantwoord door Bidens vraag om 'vangrails van gezond verstand', die moeten voorkomen dat 'onze concurrentie niet verwordt tot een conflict'.