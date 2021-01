VS en Rusland verlengen kernwapenverdrag

De Amerikaanse president Joe Biden raakte het in een telefoongesprek met zijn Russische evenknie Vladimir Poetin eens over een verlenging van het New Start-verdrag.

De Verenigde Staten en Rusland blazen het New Start-verdrag nieuw leven in. De reanimatie van het kernwapenakkoord moet een wapenwedloop tussen de grootmachten voorkomen.

Amerikaans president Joe Biden heeft een actieve eerste week in het Witte Huis achter de rug. Met enkele pennenstreken wiste hij flink wat beslissingen van zijn voorganger, Donald Trump, uit.

De Democraat liet zijn land weer toetreden tot het klimaatakkoord van Parijs, trok de vergunning voor de controversiële oliepijpleiding Keystone XL in, schortte de toekenning van licenties voor olie- en gasboringen op overheidsgronden en in federale wateren op en draaide de geldkraan dicht voor de bouw van een muur op de grens met Mexico. Verder bond hij de strijd aan met discriminatie en rassenongelijkheid, vernietigde hij de ban op transgenders in het leger en ontvouwde hij een strategie in de strijd tegen de coronapandemie.

Tegelijk tikte de telefoonrekening in het Oval Office aan. De VS zijn, na vier jaar America first, van plan de banden met de traditionele bondgenoten aan de andere kant van de Atlantische Oceaan aan te halen. Gesprekken met de Europese leiders Angela Merkel, Emmanuel Macron en Boris Johnson en de NAVO-baas Jens Stoltenberg stonden op Bidens prioriteitenlijst.

Beladen thema's

Minder spontaan en hartelijk verliep wellicht het telefoontje dat Biden dinsdagavond Amerikaanse tijd pleegde met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. De twee spaarden elkaar de afgelopen jaren niet. Biden omschreef de sterke man in het Kremlin als een 'schurk van de KGB'. Poetin hekelde Bidens 'sterke anti-Russische discours'.

Aan beladen gespreksthema's ontbrak het de wereldleiders niet. In de aanloop naar zijn inauguratie verzekerde Biden dat Rusland 'een prijs zal betalen' voor de hacking van overheids- en privécomputernetwerken in de VS in 2020. De Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsrace van 2016 en 2020 blijft een open wonde. Ook de Russische rol in het conflict in Oekraïne en de vergiftiging van Kremlin-criticaster Aleksej Navalny bekoelen de relaties al een tijd.

5 jaar Biden en Poetin spraken af het kernwapenverdrag met vijf jaar te verlengen.

Ondanks die animositeit slaagden Biden en Poetin er tijdens hun onderhoud in een heikel dossier te ontmijnen: het voortbestaan van het New Start-verdrag. Met dat akkoord verbonden de VS en Rusland zich er in 2010 toe hun kernwapenarsenaal te beperken.

De deal bepaalt dat de twee kernmachten maximaal 800 draagraketten bezitten en niet meer dan 1.550 strategische kernkoppen ontplooien. Het verdrag, de enige nog geldende kernwapendeal tussen de grootmachten, dreigde op 5 februari af te lopen.

China

Trump voelde weinig voor een verlenging, tenzij China bij het akkoord betrokken zou worden. Peking hield de boot af. Het heeft naar eigen zeggen 'slechts' 300 nucleaire wapens ontplooid. 'Zullen de VS en Rusland hun arsenaal dan met vier vijfde verminderen om op dezelfde hoeveelheid uit te komen als wij? Of mogen we ons arsenaal met meer dan 1.000 kernkoppen uitbreiden?', vroegen de Chinezen zich spottend af.

Biden en Poetin spraken af het bilaterale verdrag met vijf jaar te verlengen. 'De komende dagen doorlopen beide landen alle noodzakelijke procedures', klonk het. In Rusland gaf het parlement woensdag zijn fiat, in de VS is een passage in het Congres niet nodig.