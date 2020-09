VS halen neus op voor globale vaccincoalitie

De Verenigde Staten weigeren voorlopig Covax te financieren, een wereldwijde coalitie die ijvert voor groepsaankopen en een faire verdeling van Covid-19-vaccins onder rijke en arme landen.

De Verenigde Staten halen hun neus op voor de financiering van Covax, een internationale coalitie die 172 landen wil groeperen om de ontwikkeling en risico-productie van Covid-19-vaccins te versnellen en voldoende dosissen te verzekeren voor lage- en middeninkomenslanden. Dat schrijft The Washington Post.

‘Als de VS zeggen niet deel te nemen aan een multilaterale inspanning is dat een klap’, reageerde Suerie Moon, de codirecteur van het Global Health Center van het Graduate Institute of International and Development Studies in Genève. Net als andere experts vreest ze dat rijke landen het Amerikaanse voorbeeld volgen om via bilaterale deals vaccins voor de eigen bevolking te hamsteren en de prijzen op te drijven.

Covax wordt aangestuurd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en de internationale vaccincoalities Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) en GAVI. Enerzijds cofinancieren overheden via Covax met 1,4 miljard dollar wereldwijd de ontwikkeling en de productie van negen kandidaat-vaccins, waaronder die van de universiteit van Oxford/AstraZeneca, het Amerikaanse Moderna en het Duitse Curevac. Anderzijds voert Covax gesprekken met meer dan 170 rijke, lage- en middeninkomenslanden om collectieve aankoopdeals met vaccinfabrikanten te sluiten.

Het argument is dat landen door in te tekenen op de vaccinportfolio hun risico’s spreiden en betere prijzen bedingen bij de fabrikanten, die zich op hun beurt verzekerd zouden weten van de afname van grote volumes. Covax hoopt tegen eind volgend jaar wereldwijd 2 miljard vaccindosissen te verdelen.

'Een politieke kwestie'

‘Uiteraard is het jammer dat de VS niet willen meedoen, omdat in een ideale wereld alle landen Covax zouden financieren’, klinkt het bij de Belgische vaccinexpert Luc Debruyne, die als strategisch adviseur van CEPI nauw betrokken is bij Covax en de onderhandelingen met landen. ‘Het is een politieke kwestie, omdat de VS overhoop liggen met de WGO.’ De VS stapten als grootste financier uit de WGO, die ze wegzetten als een handpop van China.

Tegelijkertijd pleit Debruyne voor nuance. ‘Omdat de VS via hun eigen Operatie Warp Speed zelf al 10 miljard dollar investeren in de ontwikkeling en de productie van vaccins, profiteert ook de rest van de wereld mee van al die kennis. Bovendien werken CEPI en de VS wetenschappelijk wel erg goed samen en overleggen de Amerikaanse en Europese geneesmiddelenwaakhonden om dezelfde testmethodes te gebruiken voor kandidaat-vaccins.’

Debryune benadrukt dat de Europese Commissie recent wel al een intentieverklaring tekende om 400 miljoen euro te investeren in Covax, net als 80 hoge- en middeninkomenslanden, om de levering van vaccins aan lage- en middeninkomenslanden te verzekeren. De deadline voor landen om via Covax in te tekenen op bindende overeenkomsten voor collectieve vaccinaankopen ligt op 18 september. ‘Het kan dus nog altijd dat de VS tegen dan op hun stappen terugkeren’, hoopt Debruyne.