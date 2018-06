VS is land met hoogste aantal asielaanvragen

De Verenigde Staten is het grootste bestemmingsland voor asielzoekers in de rijke westerse wereld.

De asielaanvragen in de VS namen in 2017 toe tot 330.000 een stijging met 26 procent. Dat blijkt uit een nieuw migratierapport van de OESO, de denktank van rijke westerse landen. Voor het eerst sinds 2013 is niet langer Duitsland (198.000) het bestemmingsland nummer één voor asielzoekers. Ook Australië (+29%) en Canada (+112%) kenden een opvallende stijging van het aantal asielaanvragen.

Het totale aantal asielaanvragen in de OESO-landen bedroeg 1,23 miljoen. Dat is een daling na de twee recordjaren 2016 en 2015, het jaar van de grote vluchtelingencrisis in Europa. Het aantal asielaanvragen ligt nog altijd een pak hoger dan voor 2015. De eerste drie landen van herkomst van de aanvragers waren Afghanistan, Syrië en Irak.

Gezinsmigratie

In totaal migreerden 5 miljoen mensen naar de OESO-landen. Dat is een lichte daling met 5 procent. Het is voor het eerst in 2011 dat zich een daling voordoet. De OESO verklaart dat door een beduidende daling van het aantal erkende vluchtelingen. Gezinsmigratie is goed voor 40 procent van de permanente immigratie, waarmee dit het belangrijkste migratiekanaal naar de OESO is.

Bij de tijdelijke migratie noteerden de lidstaten in 2016 meer dan 4,2 miljoen buitenlandse, tijdelijke werknemers. Dat is 11 procent meer dan het jaar voordien. Ongeveer 3,3 miljoen buitenlandse studenten werden ingeschreven in het hoger onderwijs, wat 8 procent meer is dan in 2015.

Tewerkstellingsgraad

De tewerkstellingsgraad van migranten binnen de OESO nam in 2017 met een procentpunt toe tot 67,1 procent. Hun werkloosheidscijfer daalde gemiddeld met eveneens 1 procentpunt tot 9,6 procent. Binnen de groep buitenlandse werknemers zijn de relatief jonge mannen het meest vatbaar voor illegale tewerkstelling.