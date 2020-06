VS leggen medewerkers Strafhof sancties op

Het Internationaal Strafhof is een onderzoek begonnen naar oorlogsmisdaden in Afghanistan, waarbij ook Amerikaanse militairen geviseerd worden. De VS reageren furieus.

President Donald Trump heeft donderdag een presidentieel decreet ondertekend dat werknemers van het Internationaal Strafhof sancties oplegt als ze meewerken aan het onderzoek naar oorlogsmisdaden in Afghanistan. Hun activa in de Verenigde Staten worden bevroren en ze krijgen een inreisverbod. Opmerkelijk: dat inreisverbod geldt ook voor hun familieleden.

'We kunnen en zullen niet lijdzaam toezien hoe ons volk bedreigd wordt door een kangoeroehof', zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

Nooit erkend

Fatou Bensouda, de Gambiaanse hoofdaanklaagster van het Strafhof, kreeg in maart na lang aandringen de toestemming om een onderzoek te voeren naar de manier waarop alle betrokken partijen zich vanaf 2001 in het Afghaanse conflict hebben misdragen: de moslimfundamentalisten van de taliban, de regeringstroepen en Amerikaanse militairen en leden van de inlichtingendienst CIA. Bensouda zegt voldoende informatie te hebben over executies, ontvoeringen, folterpraktijken en seksueel geweld.

We kunnen en zullen niet lijdzaam toezien hoe ons volk bedreigd wordt door een kangoeroehof. Mike Pompeo Amerikaans minister van Buitenlandse zaken

Verrassend zijn de Amerikaanse sancties niet. Vorig jaar maakte Bensouda al bekend dat haar visum voor de VS ingetrokken was. De VS hebben het Strafhof ook nooit erkend. Al in 2002, nog voor het hof officieel begon, ondertekende de toenmalige president George W. Bush een wet die elke Amerikaanse president verregaande bevoegdheden geeft om overheidspersoneel te beschermen tegen internationale rechtsvervolging.

Trump verleende ook al pardon aan militairen die in de VS zelf berecht waren voor wangedrag in Afghanistan.

Vredesbestand

Na de terreuraanslagen van 9/11 beval president Bush in het najaar van 2001 de inval in Afghanistan, waar het toenmalige talibanregime het Al Qaeda-kopstuk Osama bin Laden onderdak verleende. Twee decennia later zijn nog altijd 13.000 Amerikaanse troepen gestationeerd in het land. Trump wil die zo snel mogelijk naar huis halen. De VS bemiddelden daarom dit voorjaar bij een fragiel vredesbestand tussen de taliban en de Afghaanse regering.