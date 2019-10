VS mogen Europese producten voor 7,5 miljard dollar extra belasten

De strafmaatregelen vloeien voort uit illegale Europese subsidies aan de vliegtuigbouwer Airbus.

De Wereldhandelsorganisatie (WHO) heeft woensdag de weg geëffend voor Amerikaanse strafmaatregelen tegen Europa. Washington mag weldra voor 7,5 miljard dollar douanetarieven opleggen aan producten uit de Europese Unie, oordeelde het orgaan met hoofdzetel in Genève.

De Amerikanen krijgen de toestemming in actie te komen tegen de EU omdat die volgens de WHO illegale subsidies toekende aan de vliegtuigbouwer Airbus voor de bouw van de A350 en de A380. 'Die subsidies leidden tot een concurrentieel nadeel van 7,5 miljard dollar per jaar', luidde het.

Wijn en kazen

Met haar oordeel gaat de WHO slechts deels in op de Amerikaanse eisen. Washington had gevraagd voor 11,2 miljard dollar strafmaatregelen te mogen opleggen aan Europese producten.

Handelssancties op de Europese import zouden kortzichtig en contraproductief zijn en dreigen burgers en bedrijven aan beide kanten van de Oceaan flink wat schade te berokkenen. Europese Commissie

De VS stelden de voorbije maanden al een lijst op van Europese goederen die weldra mogelijk extra belast worden bij aankomst aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Het gaat niet alleen om vliegtuigen van Airbus maar ook om wijn, citrusvruchten, olijfolie, vis, kazen, handtassen, keramiek, kledij en fietsonderdelen.

Het Amerikaans-Europees conflict over de subsidies voor vliegtuigbouwers sleept al vijftien jaar aan. Niet alleen de VS stapten naar de WHO om Europese steun aan Airbus aan te klagen. Europa deed hetzelfde met de VS omdat Washington ook Boeing subsidies gaf. In die zaak volgt wellicht begin 2020 een uitspraak.

Handelsspanningen

Voor de VS effectief douanetarieven kunnen opleggen aan Europese producten moet de WHO de beslissing nog formeel bekrachtigen. Die procedure kan tien dagen tot vier weken duren.

Als de Amerikanen het spel hard spelen en de Europese import weldra extra belasten, dreigen de trans-Atlantische handelsspanningen op te flakkeren. De relaties verzuurden al nadat Washington importtarieven opgelegd had aan Europees staal en aluminium. Amerikaans president Donald Trump schermt ook nog steeds met invoerheffingen op Europese auto's en auto-onderdelen.

Zodra de beslissing van de WHO bekend was, waarschuwde Europa Washington al voor harde actie. 'Handelssancties op de Europese import zouden kortzichtig en contraproductief zijn en dreigen burgers en bedrijven aan beide kanten van de oceaan flink wat schade te berokkenen', stelde de Europese Commissie. Ze riep Washington op samen naar een 'eerlijke en evenwichtige oplossing' te zoeken voor de luchtvaartindustrie.

Luchtvaartmaatschappijen

Ook heel wat bedrijven zijn op hun hoede voor de Amerikaanse reactie op de WHO-uitspraak. Airbus wees de Amerikanen er in een video al op dat het bedrijf voor flink wat tewerkstelling zorgt in de VS. 'Together, let's keep American aerospace great', luidde het.