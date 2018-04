VS nemen sancties tegen entourage Poetin

De Amerikaanse regering heeft een nieuw rondje strafmaatregelen afgekondigd tegen Russische onderdanen. In het vizier lopen mensen die tot de intieme kring van president Vladimir Poetin behoren. 'De Koude Oorlog is terug', meent Moskou.

De Verenigde Staten laten dezer dagen niet alleen de spierballen rollen op handelsvlak. Zij laten ook Rusland hun tanden zien.

Eind vorige maand wezen de Amerikanen al een resem Russische diplomaten uit als vergelding voor de mogelijke betrokkenheid van Moskou bij de vergiftiging van de Russische dubbelspion Sergej Skripal. Vrijdag schoot Washington met scherp op enkele leden uit de onmiddellijke entourage van de Russische president, Vladimir Poetin.

Russische oligarchen

'De Verenigde Staten nemen economische sancties tegen zeven Russische oligarchen, hun bedrijven, zeventien vooraanstaande leden van de Russische regering, een Russisch wapenbedrijf en diens bankfiliaal', klonk het in een mededeling van de Amerikaanse ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken.

De Russische regering handelt in onevenredige mate ten bate van oligarchen en de politieke elite. Steven Mnuchin Amerikaanse minister van Financiën

Voortaan kan Washington alle activa van die mensen en bedrijven die onder Amerikaanse jurisdictie vallen, bevriezen. Daarnaast mogen Amerikaanse onderdanen niet langer zakendoen met hen. Ook onderdanen uit andere landen riskeren sancties als ze bewust grote transacties voor die individuen en instellingen vergemakkelijken.

Verschillende redenen

Actie drong zich volgens Washington om verschillende redenen op. 'De Russische regering handelt in onevenredige mate ten bate van oligarchen en de politieke elite', stelde de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin.

Volgens hem zijn de autoriteiten in Moskou wereldwijd betrokken bij een resem verderfelijke praktijken. 'Denk maar aan de aanhoudende bezetting van de Krim of de Russische rol bij het aanwakkeren van het geweld in Oost-Oekraïne', klonk het.

Mnuchin verwees ook naar de levering van wapens en ander materieel aan het regime van de Syrische president Bashar al-Assad. 'Wapens die Assad vervolgens inzet om de eigen burgers te bombarderen', stelde de Amerikaanse minister.

Ten slotte haalde hij uit naar 'kwaadaardige cyberactiviteiten'. 'Met dergelijke acties probeert Rusland westerse democratieën te ondermijnen', poneerde Mnuchin.

Corrupte systeem

De ex-bankier van Goldman Sachs gooide er nog een duidelijke boodschap aan het adres van de oligarchen achter. 'Russische oligarchen en elites die profiteren van dit corrupte systeem, zullen voortaan de gevolgen voelen van de destabiliserende acties van hun regering.'

Op de lijst van getroffen oligarchen springen een aantal namen in het oog. In de eerste plaats die van Oleg Deripaska. Hij kroonde zich ooit tot jongste Russische miljardair. en is grootaandeelhouder van Rusal, het grootste aluminiumbedrijf van Rusland.

Helemaal onbesproken is hij niet. Hij liep in het vizier van justitie op verdenking van witwassen en is door rivalen beschuldigd van afpersing.

Energiesector

Ook Suleiman Kerimov staat op de Amerikaanse sanctielijst. Hij vergaarde zijn fortuin via investeringen in energiereus Gazprom en Sberbank en zetelt voor Verenigd Rusland, de partij van Poetin, ook in het parlement.

Door die maatregelen kunnen we niet anders dan spreken over een terugkeer naar de donkere tijden van de Koude Oorlog. Konstantin Kosatsjev Voorzitter commissie Internationale Relaties Russisch parlement

De Amerikanen richten ook hun pijlen op Igor Rotenberg, de zoon van Poetins boezemvriend en miljardair Arkady Rotenberg. Hij is actief in de energiesector. Net als Viktor Vekselberg, die ook op de nieuwe Amerikaanse sanctielijst voorkomt.

Behalve de persoonlijke bezittingen van de oligarchen nemen de VS ook hun bedrijven in het vizier. Voorts is Rosoboroneksport, een staatsbedrijf voor de handel in wapens, voortaan gebrandmerkt. Net als diens financiële poot, RFC Bank.

Donkere tijden

Een Russische reactie op het nieuwe rondje Amerikaanse sancties liet niet lang op zich wachten. 'Dit zijn ongefundeerde en vijandige sancties', stelde Konstantin Kosatsjev, de voorzitter van de commissie Internationale Relaties van het Russische parlement.