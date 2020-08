VS pushen Oost-Europees verzet tegen China en Rusland

Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo pleit in Oost- en Centraal-Europa voor uniform verzet tegen Rusland en China. Door troepen uit Duitsland weg te halen zaaien de VS tegelijk verdeeldheid.

Met een verfrissende pils in de Tsjechische bierstad Pilzen is Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo dinsdag een rondreis door vier landen in Centraal- en Oost-Europa begonnen, die hij ‘grote vrienden van de Verenigde Staten’ noemde. Donderdag trekt hij naar Slovenië om via Oostenrijk dit weekend Polen te bezoeken.

Op de agenda staat de Amerikaanse geopolitieke clash met concurrerende wereldmachten Rusland en China. Pompeo plant er de westerse coalitie van verzet te verstevigen tegen de uitrol van het 5G-netwerk, dat razendsnel internet mogelijk maakt, door de Chinese techreus Huawei. Volgens de VS dreigt de infrastructuur van Huawei spionage voor het communistische regime in Peking mogelijk te maken. Net zoals Polen en Tsjechië eerder Huawei in de ban sloegen, ondertekent de Sloveense regering deze week een verklaring om de samenwerking met de VS inzake 5G te versterken.

Russisch gas

Tegelijk waarschuwt Pompeo eens te meer voor de grote invloed van Rusland op de energievoorziening in Europa. Washington klaagt al langer aan dat Europa wel kritiek spuit op het autocratische bewind van Vladimir Poetin, maar Rusland behoudt als veruit zijn grootste energieleverancier, die instaat voor 40 procent van het Europese gasverbruik. In Tsjechië, Slovenië, Oostenrijk en Polen is dat zelfs 60 tot 70 procent.

Het blijft onze soevereine keuze waar we onze energie halen. Geen enkel land heeft het recht ons Europees beleid te dicteren via dreigementen. Heiko Maas Duits minister van Buitenlandse Zaken

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump verzet zich vooral steeds luider tegen de voltooiing van de Nord Stream 2-pijplijn, die gas van Rusland via de Oostzee naar Duitsland vervoert. Washington dreigt met sancties tegen investeerders.

Net dinsdag hield Duits minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas een videoconferentie met zijn Russsische collega Sergei Lavrov. 'Het blijft onze soevereine keuze waar we onze energie halen', weerlegde Maas de Amerikaanse druk. 'Geen enkel land heeft het recht ons Europees beleid te dicteren via dreigementen.'

Troepen in Duitsland

Het is illustratief voor de spanningen tussen Washington en Berlijn. Tijdens zijn rondreis zal Pompeo ook het vertrek van 12.000 Amerikaanse troepen uit Duitsland bespreken, omdat de collega-NAVO-staat te weinig investeert in defensie.