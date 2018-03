VS vaardigen sancties uit tegen Moskou

Na de Britten nemen nu ook de Amerikanen sancties tegen Rusland, ditmaal voor de inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 en cyberhackings.

Op drie dagen van de Russische presidentsverkiezingen - die Vladimir Poetin ongetwijfeld een nieuwe ambtstermijn opleveren - ligt diens regime zwaar onder vuur. De Verenigde Staten kondigden donderdag sancties aan wegens inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. De demarche kwam een dag nadat de Britse regering Moskou had afgestraft voor zijn vermoedelijke rol in de moordpoging op de Russische oud-spion Sergej Skripal.

Beide kwesties staan weliswaar los van elkaar, maar illustreren wel het groeiende wantrouwen tegenover Poetin. In een gezamenlijke verklaring haalden de Britse, Amerikaanse, Duitse en Franse leiders donderdagmiddag zwaar uit naar Rusland. Het viertal benadrukte dat Moskou achter de aanslag zat op Sripal en diens dochter Joelia. De twee werden op 4 maart in de Britse stad Salisbury vergiftigd met een zenuwgif van Russische makelij en verkeren nog altijd in kritieke toestand.

‘Het is de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat een militair zenuwgif, dat werd ontwikkeld door Rusland, in Europa wordt ingezet’, schreven de westerse bondgenoten. ‘De aanslag met een chemisch wapen is ook een aanslag op de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk.’ Om haar collega’s te overtuigen, had de Britse premier Theresa May eerder al benadrukt dat een aanslag als die in Salisbury overal kan plaatsvinden.

Cyberhackings

Amper enkele uren na de verklaring raakte bekend dat de Verenigde Staten sancties nemen tegen 19 Russen en vijf Russische organisaties. Zij worden geviseerd wegens hun vermoedelijke rol bij de inmenging in de verkiezingen van twee jaar geleden en de daaraan gerelateerde cyberhackings. Door de sancties worden alle tegoeden van de Russische verdachten geblokkeerd en kunnen Amerikanen geen zaken meer doen met hen.

De Amerikaanse strafmaatregelen komen bijna vier weken na een formele aanklacht van Robert Mueller, de speciale aanklager die onderzoekt of de Russen zich mengden in de stembusslag van 2016. Het 37 pagina’s tellende document van Mueller gaf voor het eerst een inkijk in de propagandaoorlog die Moskou vanaf 2014 voerde om de VS te destabiliseren. Dat schimmige complot hielp Donald Trump mee aan zijn overwinning.

Het Amerikaanse parlement stemde eerder dit jaar bijna unaniem voor sancties tegen Rusland. Maar Trump hield lange tijd de boot af, wat hem stevige kritiek opleverde en de geruchten aanwakkerde dat hij Poetin uit de wind wou zetten. De beslissing van gisteren werd in Washington DC op applaus onthaald, maar terzelfdertijd waarschuwden parlementsleden dat de VS het Kremlin nog meer onder druk moeten zetten.

Militaire inlichtingendienst

Op de nieuwe zwarte lijst staan ook twee Russische inlichtingendiensten: de federale veiligheidsdienst FSB - de opvolger van de beruchte KGB - en de militaire inlichtingendienst GRU. Beide organisaties zijn volgens de Amerikanen betrokken bij ‘ zwaarwegende activiteiten die de cyberveiligheid ondermijnen in opdracht van de Russische regering’.