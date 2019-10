VS voeren vandaag importtarieven in op Europese producten

De 7,5 miljard dollar aan extra douaneheffingen die de Verenigde Staten opleggen aan een hele waaier aan Europese producten zijn vrijdag in werking getreden.

De douaneheffingen zijn om middernacht in Washington (6 uur Belgische tijd) ingegaan. De Amerikanen nemen in eerste instantie Airbus in het vizier. Op een resem nieuwe burgertoestellen en vliegtuigonderdelen uit Europa komen er nu importheffingen van 10 procent.