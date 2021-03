'VS worstelen nog altijd met erfenis slavernij'...

'Racisme zit in de VS al meer dan 150 jaar structureel ingebakken in het politieapparaat, de rechtsspraak en de gevangenissen', zegt de oud-diplomaat Herman Portocarero.

In de Verenigde Staten zet het proces rond de dood van George Floyd het raciale thema weer op de radar. ‘De zaak-Floyd bewijst dat de slavernij tot vandaag doorwerkt in de Amerikaanse maatschappij’, zegt de oud-diplomaat Herman Portocarero. ‘De trans-Atlantische slavernij mag al anderhalve eeuw afgeschaft zijn, de wonden zijn nooit geheeld.’

Tien maanden na de dood van George Floyd zijn de schijnwerpers weer op Minneapolis gericht. Voor een rechtbank in de Amerikaanse stad is de zoektocht begonnen naar een antwoord op de vraag of de blanke agent Derek Chauvin zich schuldig maakte aan moord toen hij bij de arrestatie van George Floyd op 25 mei 2020 bijna negen minuten lang zijn knie in de nek van de Afro-Amerikaan duwde, ook al gaf die herhaaldelijk aan geen lucht meer te krijgen.

Het begin van het proces deed de Black Lives Matter-beweging uit een lange coronaslaap ontwaken. Net als vorig voorjaar vonden in Minneapolis de afgelopen weken demonstraties plaats om ‘gerechtigheid’ te eisen voor Floyd. Heel wat Afro-Amerikanen vrezen dat Chauvin er uiteindelijk met een lichte straf vanaf zal komen.

De Belgische oud-diplomaat Herman Portocarero volgt de gebeurtenissen in de VS met argusogen. Dat in dat land de voorbije decennia zoveel Afro-Amerikanen omkwamen in de handen van blanke agenten, stemt hem droevig. Maar het verrast hem niet. ‘Racisme zit er al meer dan 150 jaar structureel ingebakken in het politieapparaat, de rechtsspraak en de gevangenissen’, zegt hij in een gesprek via Skype. ‘Dat is nog altijd een erfenis van de trans-Atlantische slavernij. Die mag al anderhalve eeuw afgeschaft zijn, de wonden zijn nooit geheeld.’

Ruggengraat economie

De belangstelling voor racisme en intolerantie loopt als een rode draad door Portocarero’s professionele carrière en zijn leven. ‘Overal waar ik gewerkt hebt - van Ethiopië over Jamaica, Haïti en Cuba tot in de VS - werd ik geconfronteerd met de gevolgen van de slavernij.’ Die fascinatie mondde uit in een boek, 'De Zwarte Handel'.

Daarin stelt Portocarero vast dat slavernij overal de ruggengraat was van de economie, of het nu in Cuba, Haïti, Jamaica of de VS was. ‘De Afro-Amerikanen hebben gelijk als ze zeggen dat zij de VS groot gemaakt hebben. De plantage-economie, de financiële sector, de industriële ontwikkeling, de aanleg van spoorwegen en kanalen, alle rijkdom is er gebouwd op slavernij of kapitalen die aan die handel gelinkt waren.’

Maar de slavernij vormde ook het fundament voor maatschappelijke problemen die tot vandaag spelen. ‘Het is gemakkelijk slavernij juridisch af te schaffen, maar het is veel moeilijker de gevolgen op te vangen met alternatieve tewerkstelling en de creatie van meer gelijkheid en kansen. En het is nog veel moeilijker om burgerrechten te delen. Het racisme blijft spelen. Het is geen toeval dat de burgerrechtenbeweging in de jaren 60 van de vorige eeuw opkwam voor stemrecht. In verschillende staten werden zwarte burgers gewoon belet om te gaan stemmen. Dat fenomeen speelt ook vandaag nog. De Black Lives Matter-beweging steunt op het ongenoegen over het racisme van de koloniale tijd.’

Erfzonde

Hoe moeilijk het is die ‘erfzonde’ uit te wissen, is recent gebleken. Met Barack Obama kregen de VS tussen 2008 en 2016 hun eerste president met Afro-Amerikaanse roots. ‘Zijn verkiezing was een van de grootste menselijke revanches op de geschiedenis, een van de hoogtepunten van mijn professionele carrière. Maar de komst van een zwarte president kon de problemen niet oplossen en luidde niet het begin in van het post-raciale tijdperk.’

De Democraat zat volgens hem in een moeilijke positie. ‘Van meet af aan heeft Obama benadrukt dat hij niet de president van de zwarte gemeenschap was, maar van alle Amerikanen. Zijn overwinning was een historische zege voor de zwarte gemeenschap, maar tijdens zijn mandaat moest hij zoveel mogelijk een middenkoers varen en rekening houden met het blanke establishment. Na verloop van tijd zag je geen zwarte meer, maar een president. Dat komt natuurlijk omdat hij zoveel présence heeft. Was Obama de beste politicus? Ik denk het niet, hij miste ervaring. Maar hij kweet zich wel met elegantie van zijn taak.’

Sinds begin dit jaar zit Obama’s oud-rechterhand Joe Biden in het Witte Huis. Hij beloofde raciale verzoening hoog op zijn prioriteitenlijst te zetten. ‘Na het tijdperk van Donald Trump wacht Biden een zware taak als nationale verzoener. Maar de broodnodige diepgaande hervormingen vergen tijd en die heeft hij gezien zijn leeftijd niet.’

Sprankels hoop

Toch ziet Portocarero sprankels hoop in de Amerikaanse maatschappij. ‘Het stemt mij hoopvol dat de zwarte kiezers ontwaakt zijn. Kijk naar de staat Georgia. Nog niet zolang geleden was de hoofdstad Atlanta een zwaar gesegregeerde stad. Maar bij de jongste verkiezingen hebben ze twee Republikeinen uit de Senaat gehouden. Maar als je naar de situatie in de zwarte getto’s kijkt, weet je dat het nog lang zal duren voor de sociale gelijkheid een feit is.’

De wonden van de slavernij kunnen volgens Portocarero pas echt helen als er historische erkenning komt. ‘Black Lives Matter heeft wel wat losgemaakt. De Anglicaanse Kerk heeft schuld bekend, net als de grote maritieme verzekeraar Lloyds en de Bank of England. Ook in Nederland groeit het besef dat de Gouden Eeuw grotendeels op slavernij gebouwd was.’

Volgens de oud-diplomaat is het belangrijk de geschiedenis te kennen en de details te begrijpen. ‘Een mentaliteit veranderen is moeilijk. En racisme zal op de een of andere manier altijd wel bestaan. Maar het kan op zijn minst uit het openbare leven geweerd worden.’